В прошом году De Beers увеличила производство до 34,6 млн каратов, средняя цена выросла на 35% - до 197 долларов за карат

Согласно данным, опубликованным компанией Anglo American, в 2022 году группа De Beers произвела 34,6 млн каратов алмазного сырья, что на 7% больше по сравнению с примерно 32,3 млн каратов, добытыми в 2021 году.

Предприятия в Ботсване оставались ведущими поставщиками алмазов для De Beers, на которых было произведено 24,1 млн каратов по сравнению с 22,3 млн каратов годом ранее.

Южноафриканские предприятия De Beers зафиксировали добычу в 5,5 млн каратов против 5,3 млн каратов в 2021 году.

На предприятиях в Намибии было добыто 2,1 млн каратов по сравнению с примерно 1,5 млн каратов в предыдущем году.

Группа зарегистрировала падение добычи в Канаде на 11%, поскольку она произвела 2,8 млн каратов по сравнению с примерно 3,2 млн каратов в 2021 году.

Производство алмазов De Beers в четвертом квартале увеличилось на 6%, до 8,2 млн каратов с примерно 7,7 млн ​​каратов годом ранее, что отражает высокие операционные показатели активов, частично компенсированные запланированным завершением окончательного монтажа оборудования на руднике Венеция (Venetia).

План производства на 2023 год составляет от 30 до 33 млн каратов в зависимости от торговых условий.

Anglo сообщила, что запасы алмазов в средней части алмазопровода продолжали расти в четвертом квартале, поскольку ритейлеры более осторожно пополняли запасы на фоне растущей экономической неопределенности.

Это, по словам компании, привело к снижению оптовых цен на алмазы.

Anglo сообщила, что консолидированная средняя цена реализации за весь год увеличилась на 35%, до 197 долларов за карат по сравнению со 146 долларами за карат в предыдущем году, что обусловлено 23-процентным увеличением индекса цен на алмазное сырье, а также продажей большей доли дорогих алмазов в первой половине года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

