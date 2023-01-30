Бельгия по-прежнему выступает против санкций в отношении российских алмазов

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Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении России, ожидаемый 24 февраля, не будет включать запрет на импорт российских алмазов, пишет бельгийская газета Echo.

Европейские «ястребы» во главе с Польшей и странами Балтии любой ценой хотят включить в санкционный список российский алмазный сектор.

Бельгия за кулисами, пишет издание, по-прежнему выступает против этого, предлагая в качестве альтернативы создать систему отслеживания происхождения необработанных алмазов.

Как отмечает Echo, при каждом обсуждении Евросоюзом нового пакета санкций против России киевские власти требуют от Брюсселя включения в список российских алмазов.

Однако правительство Бельгии, со своей стороны, прилагает все усилия, чтобы предотвратить этот шаг и, как следствие, не допустить развал алмазной промышленности Антверпена, являющего крупнейшим мировым центром торговли необработанными алмазами и бриллиантами.



Алекс Шишло для Rough&Polished





