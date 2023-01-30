Эксклюзив

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Председатель GJEPC Випул Шах прокомментировал бюджет Индии на 2023–2024 годы

Сегодня
Новости
Индийский Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) положительно отозвался о бюджете, созданном под руководством министра финансов Нирмалы Ситхараман (Nirmala Sitharaman) и ориентированном на реформы и рост экспорта через достижение 7 приоритетов, необходимых для улучшения жизни людей и ведения бизнеса для решения глобальных проблем, а также для стимулирования экспорта.
Випул Шах (Vipul Shah), председатель GJEPC, поблагодарил правительство за принятие его рекомендации по продвижению отечественного производства в развивающемся секторе лабораторных бриллиантов путем предоставления грантов Индийского института технологии на пятилетние исследования, а также снижения таможенной пошлины с 5% до нуля на затравки для выращивания лабораторных алмазов.
Кроме того, центральное правительство также согласилось ввести четкие таможенные коды сегрегации (IT HS) для украшений из серебра и платины с бриллиантами, выращенными в лаборатории, для лучшей дифференциации и идентификации на уровне потребителей.  Еще один позитивный шаг, способствующий росту, заключается в том, что конвертация физического золота в цифровое не повлечёт за собой налог на прирост капитала.  Кроме того, увеличение ассигнований по Схеме выравнивания процентных ставок поможет поддержать экспорт, особенно для малых предприятий, и может привести к увеличению субсидирования по требованию экспортеров ввиду повышения процентных ставок.
Индийская ювелирная промышленность рекомендовала снизить импортную пошлину на золото, серебро и платину, что не было учтено в бюджете. GJEPC будет продолжать контактировать с правительством по этому вопросу для улучшения общего благосостояния отрасли.
Высоко оценивая акцент на экспорте, GJEPC приветствовала обновленную схему кредитных гарантий для малых предприятий и заверения правительства о возврате 95% конфискованной суммы таким предприятиям в случае срыва контракта во время COVID-19.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



Версия для печати