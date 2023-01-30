Председатель GJEPC Випул Шах прокомментировал бюджет Индии на 2023–2024 годы

Индийский Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) положительно отозвался о бюджете, созданном под руководством министра финансов Нирмалы Ситхараман (Nirmala Sitharaman) и ориентированном на реформы и рост экспорта через достижение 7 приоритетов, необходимых для улучшения жизни людей и ведения бизнеса для решения глобальных проблем, а также для стимулирования экспорта.

Випул Шах (Vipul Shah), председатель GJEPC, поблагодарил правительство за принятие его рекомендации по продвижению отечественного производства в развивающемся секторе лабораторных бриллиантов путем предоставления грантов Индийского института технологии на пятилетние исследования, а также снижения таможенной пошлины с 5% до нуля на затравки для выращивания лабораторных алмазов.

Кроме того, центральное правительство также согласилось ввести четкие таможенные коды сегрегации (IT HS) для украшений из серебра и платины с бриллиантами, выращенными в лаборатории, для лучшей дифференциации и идентификации на уровне потребителей. Еще один позитивный шаг, способствующий росту, заключается в том, что конвертация физического золота в цифровое не повлечёт за собой налог на прирост капитала. Кроме того, увеличение ассигнований по Схеме выравнивания процентных ставок поможет поддержать экспорт, особенно для малых предприятий, и может привести к увеличению субсидирования по требованию экспортеров ввиду повышения процентных ставок.Индийская ювелирная промышленность рекомендовала снизить импортную пошлину на золото, серебро и платину, что не было учтено в бюджете. GJEPC будет продолжать контактировать с правительством по этому вопросу для улучшения общего благосостояния отрасли.Высоко оценивая акцент на экспорте, GJEPC приветствовала обновленную схему кредитных гарантий для малых предприятий и заверения правительства о возврате 95% конфискованной суммы таким предприятиям в случае срыва контракта во время COVID-19.