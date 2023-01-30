Harmony на пути к выполнению годового производственного плана

Компания Harmony сообщает, что прогноз на 2023 финансовый год остается неизменным и составляет от 1,4 до 1,5 млн унций золота и его эквивалентов при совокупных затратах на поддержание производства ниже 900 тыс. рэндов/кг.

Горнодобывающая компания заявила, что в первой половине 2023 финансового года или за шестимесячный период, закончившийся 31 декабря 2022 года, добыла от 720 (22 394 кг) до 745 тыс. унций (23 171 кг) золота на своих шахтах в ЮАР.

В соответствии с прогнозом совокупных затраты на поддержание производства за первое полугодие были ниже 900 тыс. рэндов/кг.

«Несмотря на продолжающуюся нехватку электроэнергии и сбои в цепочке поставок, общий объем производства золота увеличился по сравнению с предыдущим кварталом, - говорится в сообщении. - Во втором квартале 2023 финансового года это увеличение производства было в основном связано с повышением содержания золота, добытого в шахтах, которое было выше 5,45 - 5,60 г/т, запланированных ранее в этом году».

Harmony заявила, что она также получила все необходимые разрешения и одобрения для расширения хвостохранилища Карееранд (Kareerand) месторождения Маин Веист Солюшенс (Mine Waste Solutions) к концу второго квартала 2023 финансового года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

