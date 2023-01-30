Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
De Beers выручила 450 млн долларов от первой продажи необработанных алмазов в 2023 году
Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил, что потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в праздничный сезон в конце 2022 года показал хорошие результаты.
«Как и ожидалось, учитывая макроэкономические перспективы того времени, в конце 2022 года сайтхолдеры проявили осторожность при планировании своего графика распределения средств на 2023 год, уделяя больше внимания товарам, которые будут закуплены в течение года, - сказал он. - Несмотря на то, что сохраняется некоторая неопределенность в отношении макроэкономической среды, мы видим в отрасли осторожный оптимизм в отношении роста спроса, поскольку Китай вновь открывается, а уровень инфляции во многих крупных странах начинает снижаться».
Компания Rapaport недавно сообщила, что De Beers снизила цены на крупные камни и повысила цены на мелкие.
Согласно Rapaport, ссылающейся на неназванные источники, цены на камни весом 2 карата и выше упали на 10%, при этом на низкокачественная продукция упала в цене больше всего, в то время как цены на бриллианты весом менее 0,75 карата выросли на аналогичные проценты, отражая раскол рынка, который продолжается с конца прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished