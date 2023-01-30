De Beers выручила 450 млн долларов от первой продажи необработанных алмазов в 2023 году

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Согласно данным, опубликованным Anglo American, De Beers заработала 450 млн долларов США в первом цикле продаж 2023 года по сравнению с 660 млн долларов годом ранее или 417 млн долларов в 10-м цикле продаж 2022 года.

Генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил, что потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в праздничный сезон в конце 2022 года показал хорошие результаты.

«Как и ожидалось, учитывая макроэкономические перспективы того времени, в конце 2022 года сайтхолдеры проявили осторожность при планировании своего графика распределения средств на 2023 год, уделяя больше внимания товарам, которые будут закуплены в течение года, - сказал он. - Несмотря на то, что сохраняется некоторая неопределенность в отношении макроэкономической среды, мы видим в отрасли осторожный оптимизм в отношении роста спроса, поскольку Китай вновь открывается, а уровень инфляции во многих крупных странах начинает снижаться».

Компания Rapaport недавно сообщила, что De Beers снизила цены на крупные камни и повысила цены на мелкие.

Согласно Rapaport, ссылающейся на неназванные источники, цены на камни весом 2 карата и выше упали на 10%, при этом на низкокачественная продукция упала в цене больше всего, в то время как цены на бриллианты весом менее 0,75 карата выросли на аналогичные проценты, отражая раскол рынка, который продолжается с конца прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





