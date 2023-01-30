Рост спроса на смартфоны поддержит цены на серебро в 2023 году - Heraeus Precious Metals

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Умеренный рост спроса на смартфоны поддержит цены на серебро в 2023 году, ожидает Heraeus Precious Metals, крупнейший в мире переработчик и продавец драгоценных металлов.

Как пишет agenceecofin.com, поставки смартфонов в наступившем году вырастут на 5% по сравнению с 2022 годом и достигнут 1,3 млрд единиц. При этом увеличатся объемы продаж устройств с поддержкой 5G.

По оценке Heraeus Precious Metals, в 2023 году резко возрастет спрос на серебро со стороны фотоэлектрической промышленности, а спрос на серебряные украшения, напротив, снизится по сравнению с 2022 годом.

Однако прогнозируемое повышение добычи серебра ограничит потенциал роста цен на серый металл.

Heraeus Precious Metals ожидает также, что возможное обращение Федеральной резервной системы США к экспансионистской денежно-кредитной политике может стать фактором роста для серебра, цены на которое, как ожидается, будут колебаться в диапазоне от $17 до $25 за тройскую унцию.



Алекс Шишло для Rough&Polished





