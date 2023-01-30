Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Рост спроса на смартфоны поддержит цены на серебро в 2023 году - Heraeus Precious Metals
Как пишет agenceecofin.com, поставки смартфонов в наступившем году вырастут на 5% по сравнению с 2022 годом и достигнут 1,3 млрд единиц. При этом увеличатся объемы продаж устройств с поддержкой 5G.
По оценке Heraeus Precious Metals, в 2023 году резко возрастет спрос на серебро со стороны фотоэлектрической промышленности, а спрос на серебряные украшения, напротив, снизится по сравнению с 2022 годом.
Однако прогнозируемое повышение добычи серебра ограничит потенциал роста цен на серый металл.
Heraeus Precious Metals ожидает также, что возможное обращение Федеральной резервной системы США к экспансионистской денежно-кредитной политике может стать фактором роста для серебра, цены на которое, как ожидается, будут колебаться в диапазоне от $17 до $25 за тройскую унцию.
Алекс Шишло для Rough&Polished