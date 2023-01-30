BlueRock возобновила деятельность Кареевлей

В прошлую среду компания BlueRock Diamonds возобновила работу на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в ЮАР после переговоров с Министерством минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE).

Компания заявила, что после перезапуска завода не было сбоев в работе, поскольку на складе руды и на площадке рудника было достаточно запасов.

«Основными мерами по исправлению положения были установка огнезащитной конвейерной ленты и активация бесконтактных датчиков расстояния на заводе при добыче полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

Работы на шахте были приостановлены по распоряжению должностных лиц DMRE.

Чиновники сослались на разделы 54 и 55 Закона о здоровье и безопасности на шахтах, когда постановили приостановить деятельность на шахте до тех пор, пока BlueRock не исправит выявленные нарушения.

В разделах рассматриваются полномочия инспектора по устранению опасных условий и полномочия отдавать приказы о соблюдении предписаний.

Компания не согласилась с выводами чиновников.

«Подчеркивается, что выявленные нарушения не подвергают риску сотрудников или других работников на объекте, и руководство считает, что указание о приостановке операций неуместно, учитывая характер обнаруженных нарушений», — заявили в свое время в BlueRock.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

