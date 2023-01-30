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26 декабря 2022

BlueRock возобновила деятельность Кареевлей

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В прошлую среду компания BlueRock Diamonds возобновила работу на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в ЮАР после переговоров с Министерством минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE).
Компания заявила, что после перезапуска завода не было сбоев в работе, поскольку на складе руды и на площадке рудника было достаточно запасов.
«Основными мерами по исправлению положения были установка огнезащитной конвейерной ленты и активация бесконтактных датчиков расстояния на заводе при добыче полезных ископаемых», — говорится в сообщении.
Работы на шахте были приостановлены по распоряжению должностных лиц DMRE.
Чиновники сослались на разделы 54 и 55 Закона о здоровье и безопасности на шахтах, когда постановили приостановить деятельность на шахте до тех пор, пока BlueRock не исправит выявленные нарушения.
В разделах рассматриваются полномочия инспектора по устранению опасных условий и полномочия отдавать приказы о соблюдении предписаний.
Компания не согласилась с выводами чиновников.
«Подчеркивается, что выявленные нарушения не подвергают риску сотрудников или других работников на объекте, и руководство считает, что указание о приостановке операций неуместно, учитывая характер обнаруженных нарушений», — заявили в свое время в BlueRock.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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