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26 декабря 2022

Добыча золота у Pan African упала во втором полугодии 2022

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Новости
Во втором полугодии, закончившемся 31 декабря 2022 года, добыча золота у компании Pan African составила 92.307 унции по сравнению со 108 085 унциями годом ранее.
Генеральный директор компании Кобус Лутс (Cobus Loots) сказал, что снижение производства золота за последние полгода в первую очередь связано с производительностью подземных операций рудника Барбертон (Barberton).
Рудник Барбертон произвел 32 022 унции за рассматриваемый период по сравнению с 39 991 унцией во второй половине 2021 года.

Предприятие

За 6 месяцев, закончившихся 31.12.21

За 6 месяцев, закончившихся 31.12.22

Barberton Mines - Underground

39 991

32 022

Barberton Tailings Retreatment Plant

9 126

10 012

Elikhulu

25 900

25 830

Evander Mines – Underground and surface sources

33 068

24 443

Total ounces produced

108 085

92 307

Источник: Pan African

«Мы считаем, что конкретные меры, реализуемые на этом предприятии, приведут к значительному улучшению во второй половине финансового года и в последующие годы, - сказал Лутс. - Баланс нашего портфеля соответствует ожиданиям, несмотря на перебои с подачей электроэнергии и неблагоприятные погодные условия, влияющие на работу».
Лутс отметил, что Pan African сохранит производственный план на уровне от 195 до 205 тыс. унций золота в течение всего года при условии стабильности поставок электроэнергии в ЮАР.
Компания успешно ввела в эксплуатацию первую в Судане многоэлементную аналитическую лабораторию для анализа золота.
Эта лаборатория, как сообщается, будет использоваться для анализа всех разведочных проб компании, извлекаемых из концессии на разведку Блока 12, предоставленной Министерством горнорудной промышленности Судана.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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