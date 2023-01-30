Добыча золота у Pan African упала во втором полугодии 2022

Предприятие За 6 месяцев, закончившихся 31.12.21 За 6 месяцев, закончившихся 31.12.22 Barberton Mines - Underground 39 991 32 022 Barberton Tailings Retreatment Plant 9 126 10 012 Elikhulu 25 900 25 830 Evander Mines – Underground and surface sources 33 068 24 443 Total ounces produced 108 085 92 307

Источник: Pan African

Во втором полугодии, закончившемся 31 декабря 2022 года, добыча золота у компании Pan African составила 92.307 унции по сравнению со 108 085 унциями годом ранее.Генеральный директор компании Кобус Лутс (Cobus Loots) сказал, что снижение производства золота за последние полгода в первую очередь связано с производительностью подземных операций рудника Барбертон (Barberton).Рудник Барбертон произвел 32 022 унции за рассматриваемый период по сравнению с 39 991 унцией во второй половине 2021 года.«Мы считаем, что конкретные меры, реализуемые на этом предприятии, приведут к значительному улучшению во второй половине финансового года и в последующие годы, - сказал Лутс. - Баланс нашего портфеля соответствует ожиданиям, несмотря на перебои с подачей электроэнергии и неблагоприятные погодные условия, влияющие на работу».Лутс отметил, что Pan African сохранит производственный план на уровне от 195 до 205 тыс. унций золота в течение всего года при условии стабильности поставок электроэнергии в ЮАР.Компания успешно ввела в эксплуатацию первую в Судане многоэлементную аналитическую лабораторию для анализа золота.Эта лаборатория, как сообщается, будет использоваться для анализа всех разведочных проб компании, извлекаемых из концессии на разведку Блока 12, предоставленной Министерством горнорудной промышленности Судана.