Добыча золота у Pan African упала во втором полугодии 2022

Генеральный директор компании Кобус Лутс (Cobus Loots) сказал, что снижение производства золота за последние полгода в первую очередь связано с производительностью подземных операций рудника Барбертон (Barberton).
Рудник Барбертон произвел 32 022 унции за рассматриваемый период по сравнению с 39 991 унцией во второй половине 2021 года.
|
Предприятие
|
За 6 месяцев, закончившихся 31.12.21
|
За 6 месяцев, закончившихся 31.12.22
|
Barberton Mines - Underground
|
39 991
|
32 022
|
Barberton Tailings Retreatment Plant
|
9 126
|
10 012
|
Elikhulu
|
25 900
|
25 830
|
Evander Mines – Underground and surface sources
|
33 068
|
24 443
|
Total ounces produced
|
108 085
|
92 307
«Мы считаем, что конкретные меры, реализуемые на этом предприятии, приведут к значительному улучшению во второй половине финансового года и в последующие годы, - сказал Лутс. - Баланс нашего портфеля соответствует ожиданиям, несмотря на перебои с подачей электроэнергии и неблагоприятные погодные условия, влияющие на работу».
Лутс отметил, что Pan African сохранит производственный план на уровне от 195 до 205 тыс. унций золота в течение всего года при условии стабильности поставок электроэнергии в ЮАР.
Компания успешно ввела в эксплуатацию первую в Судане многоэлементную аналитическую лабораторию для анализа золота.
Эта лаборатория, как сообщается, будет использоваться для анализа всех разведочных проб компании, извлекаемых из концессии на разведку Блока 12, предоставленной Министерством горнорудной промышленности Судана.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished