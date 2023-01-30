В 2022 году годовой спрос на золото взлетел до нового десятилетнего максимума

Последний отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Тенденции спроса на золото» показывает, что годовой спрос на золото в 2022 году увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4 741 тонны — самого высокого годового показателя с 2011 года. По данным WGC, рост спроса на золото в рекордном четвертом квартале был обусловлен активными покупками центральных банков и стабильно сильными розничными инвестициями.

В 2022 году годовой спрос центральных банков увеличился более чем вдвое, достигнув 1 136 тонн по сравнению с 450 тоннами годом ранее и нового рекордного уровня за 55 лет. Закупки только в четвертом квартале 2022 года достигли 417 тонн, в результате чего общий объем закупок во второй половине 2022 года превысил 800 тонн.

Инвестиционный спрос, за исключением золота продаваемого вне биржи, в 2022 году вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом из-за заметного замедления оттока ETF и высокого спроса на золотые слитки и монеты. Золотые слитки и монеты продолжали пользоваться популярностью у инвесторов в нескольких странах мира, что помогло компенсировать слабость Китая. Общие европейские инвестиции в золотые слитки и монеты на 2022 год превысили 300 тонн из-за высокого спроса в Германии. Также наблюдался значительный рост на Ближнем Востоке, где годовой спрос увеличился на 42% в годовом исчислении.

В 2022 году спрос на ювелирные изделия снизился на 3% - до 2 086 тонн. Эта слабость была в значительной степени вызвана заметным падением годового спроса на ювелирные изделия в Китае, который снизился на 15%, поскольку потребительская активность упала из-за продолжающейся пандемии COVID-19, а также из-за роста цен на золото в четвертом квартале.

Общий годовой объем поставок в 2022 году продолжил пологую восходящую траекторию, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4755 т, и оставшись выше допандемийного уровня. В частности, добыча на рудниках увеличилась до 3 612 тонн – максимума за четыре года.

Луиза Стрит (Louise Street), старший рыночный аналитик Всемирного совета по золоту, прокомментировала: «В прошлом году мы наблюдали самый высокий уровень годового спроса на золото за более чем десятилетие, частично обусловленный колоссальным спросом центральных банков на активы-убежища. Разнообразные драйверы спроса на золото сыграли роль уравновешивающего действия, поскольку повышение процентных ставок вызвало некоторые тактические оттоки ETF, а повышенная инфляция стимулировала инвестиции в золотые слитки и монеты. В итоге общий инвестиционный спрос вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Что касается 2023 года, экономические прогнозы указывают на сложную обстановку и вероятную глобальную рецессию, которая может привести к изменению роли в тенденциях инвестиций в золото. Если инфляция снизится, это может стать встречным ветром для инвестиций в золотые слитки и монеты.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished