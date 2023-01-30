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26 декабря 2022

В 2022 году годовой спрос на золото взлетел до нового десятилетнего максимума

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Последний отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Тенденции спроса на золото» показывает, что годовой спрос на золото в 2022 году увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4 741 тонны — самого высокого годового показателя с 2011 года. По данным WGC, рост спроса на золото в рекордном четвертом квартале был обусловлен активными покупками центральных банков и стабильно сильными розничными инвестициями.
В 2022 году годовой спрос центральных банков увеличился более чем вдвое, достигнув 1 136 тонн по сравнению с 450 тоннами годом ранее и нового рекордного уровня за 55 лет. Закупки только в четвертом квартале 2022 года достигли 417 тонн, в результате чего общий объем закупок во второй половине 2022 года превысил 800 тонн.
Инвестиционный спрос, за исключением золота продаваемого вне биржи, в 2022 году вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом из-за заметного замедления оттока ETF и высокого спроса на золотые слитки и монеты.  Золотые слитки и монеты продолжали пользоваться популярностью у инвесторов в нескольких странах мира, что помогло компенсировать слабость Китая.  Общие европейские инвестиции в золотые слитки и монеты на 2022 год превысили 300 тонн из-за высокого спроса в Германии.  Также наблюдался значительный рост на Ближнем Востоке, где годовой спрос увеличился на 42% в годовом исчислении.
В 2022 году спрос на ювелирные изделия снизился на 3% - до 2 086 тонн. Эта слабость была в значительной степени вызвана заметным падением годового спроса на ювелирные изделия в Китае, который снизился на 15%, поскольку потребительская активность упала из-за продолжающейся пандемии COVID-19, а также из-за роста цен на золото в четвертом квартале.
Общий годовой объем поставок в 2022 году продолжил пологую восходящую траекторию, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4755 т, и оставшись выше допандемийного уровня. В частности, добыча на рудниках увеличилась до 3 612 тонн – максимума за четыре года.
Луиза Стрит (Louise Street), старший рыночный аналитик Всемирного совета по золоту, прокомментировала: «В прошлом году мы наблюдали самый высокий уровень годового спроса на золото за более чем десятилетие, частично обусловленный колоссальным спросом центральных банков на активы-убежища.  Разнообразные драйверы спроса на золото сыграли роль уравновешивающего действия, поскольку повышение процентных ставок вызвало некоторые тактические оттоки ETF, а повышенная инфляция стимулировала инвестиции в золотые слитки и монеты. В итоге общий инвестиционный спрос вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Что касается 2023 года, экономические прогнозы указывают на сложную обстановку и вероятную глобальную рецессию, которая может привести к изменению роли в тенденциях инвестиций в золото. Если инфляция снизится, это может стать встречным ветром для инвестиций в золотые слитки и монеты.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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