Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
Вчера
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
За прошедший год зарплата у российских ювелиров выросла на 18%
«По итогам 2022 года интересоваться профессией ювелира стали чаще: соискательская активность в ювелирной отрасли увеличилась на 11%. Эксперты связывают данную тенденцию с ростом числа онлайн-каналов продаж ювелирных изделий и увеличением объёма онлайн-заказов», - отмечает Авито Работа в распространенном по случаю праздника пресс-релизе.
Согласно данным сервиса, медианная зарплата в ювелирной отрасли выросла на 18% год к году и составила 50 000 рублей. Оплату труда выше медианной предлагают ювелирные компании и производства Самары (65 000 рублей), Омска (62 500 рублей), Калининграда и Москвы (по 60 000 рублей), а также Санкт-Петербурга (57 500 рублей). При этом уровень дохода ювелиров напрямую зависит от их опыта и квалификации. В январе одними из самых высокооплачиваемых предложений на Авито Работе стали вакансии в Костроме и Москве.
Владимир Малахов, Rough&Polished