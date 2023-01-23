За прошедший год зарплата у российских ювелиров выросла на 18%

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По данным интернет-сервиса Авито Работа, на платформе которого зарегистрировано свыше 1,7 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса, зарплата у российских ювелиров за прошедший год выросла на 18% - хорошая новость к отмечаемому сегодня Дню ювелира.

«По итогам 2022 года интересоваться профессией ювелира стали чаще: соискательская активность в ювелирной отрасли увеличилась на 11%. Эксперты связывают данную тенденцию с ростом числа онлайн-каналов продаж ювелирных изделий и увеличением объёма онлайн-заказов», - отмечает Авито Работа в распространенном по случаю праздника пресс-релизе.

Согласно данным сервиса, медианная зарплата в ювелирной отрасли выросла на 18% год к году и составила 50 000 рублей. Оплату труда выше медианной предлагают ювелирные компании и производства Самары (65 000 рублей), Омска (62 500 рублей), Калининграда и Москвы (по 60 000 рублей), а также Санкт-Петербурга (57 500 рублей). При этом уровень дохода ювелиров напрямую зависит от их опыта и квалификации. В январе одними из самых высокооплачиваемых предложений на Авито Работе стали вакансии в Костроме и Москве.



Владимир Малахов, Rough&Polished





