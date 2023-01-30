B2Gold поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году

Компания B2Gold поставила цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов (ПГ) 1 и 2 категории на 30% по сравнению с базовым уровнем 2021 года.

Компания понимает, что изменение климата является серьезной глобальной проблемой и что она должна действовать соответствующим образом.

Для достижения поставленной цели по сокращению выбросов парниковых газов B2Gold реализует инициативы по увеличению доли возобновляемых источников энергии, электрификации операций и повышению энергоэффективности.

На предприятиях B2Gold Otjikoto и Fekola находятся полностью автономные гибридные электростанции с установленной мощностью солнечных батарей 5,8 МВт и 30 МВт переменного тока соответственно.

Компания также заявила, что расширяет свою солнечную электростанцию ​​Fekola, которая в настоящее время находится на стадии детального проектирования.

Ожидается, что расширение солнечной электростанции в Феколе увеличит мощность солнечной энергетики на 22 МВт переменного тока, сократит выбросы парниковых газов примерно на 24 тыс. тонн в год и сократит потребление мазута в среднем на 7,6 млн литров в год.

Строительство проекта расширения солнечной электростанции в Феколе начнется в третьем квартале 2023 года и, по оценкам, будет завершено в третьем квартале 2024 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

