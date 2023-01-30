Эксклюзив

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Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

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09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

B2Gold поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году

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Новости
Компания B2Gold поставила цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов (ПГ) 1 и 2 категории на 30% по сравнению с базовым уровнем 2021 года.
Компания понимает, что изменение климата является серьезной глобальной проблемой и что она должна действовать соответствующим образом.
Для достижения поставленной цели по сокращению выбросов парниковых газов B2Gold реализует инициативы по увеличению доли возобновляемых источников энергии, электрификации операций и повышению энергоэффективности.
На предприятиях B2Gold Otjikoto и Fekola находятся полностью автономные гибридные электростанции с установленной мощностью солнечных батарей 5,8 МВт и 30 МВт переменного тока соответственно.
Компания также заявила, что расширяет свою солнечную электростанцию ​​Fekola, которая в настоящее время находится на стадии детального проектирования.
Ожидается, что расширение солнечной электростанции в Феколе увеличит мощность солнечной энергетики на 22 МВт переменного тока, сократит выбросы парниковых газов примерно на 24 тыс. тонн в год и сократит потребление мазута в среднем на 7,6 млн литров в год.
Строительство проекта расширения солнечной электростанции в Феколе начнется в третьем квартале 2023 года и, по оценкам, будет завершено в третьем квартале 2024 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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