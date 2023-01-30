Implats продлила срок выкупа акций RBPlat

Компания Impala Platinum (Implats) дополнительно продлила до 31 марта срок, установленный для выполнения или отказа от условий, предшествующих предложению о выкупе акционерам компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat).

В компании заявили, что это произошло из-за нормативных задержек с выдачей сертификата соответствия Группой по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP).

Затем Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange, JSE) одобрит листинг акций по предложению.

Ранее компания Implats просила отозвать одобрение JSE на листинг акций по предложению из-за задержек с выдачей сертификата соответствия.

Компания заявила, что продолжает конструктивно взаимодействовать с TRP, чтобы решить проблему задержки с выдачей сертификата соответствия и сохранить за собой права на случай, если проблема не будет решена своевременно.

Implats заявила, что срок закрытия предложения будет продлен до 24 февраля, и по-прежнему оставляет за собой право продлевать его по своему собственному усмотрению.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished