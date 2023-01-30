Эксклюзив

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Implats продлила срок выкупа акций RBPlat

Сегодня
Новости
Компания Impala Platinum (Implats) дополнительно продлила до 31 марта срок, установленный для выполнения или отказа от условий, предшествующих предложению о выкупе акционерам компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat).
В компании заявили, что это произошло из-за нормативных задержек с выдачей сертификата соответствия Группой по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel, TRP).
Затем Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange, JSE) одобрит листинг акций по предложению.
Ранее компания Implats просила отозвать одобрение JSE на листинг акций по предложению из-за задержек с выдачей сертификата соответствия.
Компания заявила, что продолжает конструктивно взаимодействовать с TRP, чтобы решить проблему задержки с выдачей сертификата соответствия и сохранить за собой права на случай, если проблема не будет решена своевременно.
Implats заявила, что срок закрытия предложения будет продлен до 24 февраля, и по-прежнему оставляет за собой право продлевать его по своему собственному усмотрению.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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