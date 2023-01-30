Эксклюзив

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Торговцы золотом в Азии предлагали огромные скидки, так как высокие цены снижали продажи

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Новости

На этой неделе торговцы физическим золотом в Индии предложили самые высокие скидки за 10 месяцев, чтобы привлечь покупателей, поскольку резкое колебание местных цен привело к сокращению спроса в Индии, второго по величине потребителя драгоценных металлов в мире.
Местные цены на золото на этой неделе достигли рекордно высокого уровня в 700,02 доллара США за 10 граммов, что вынудило дилеров предлагать скидки до 42 долларов за унцию по сравнению с официальными внутренними ценами, включая 15% импортных сборов и 3% сборов с продаж, по сравнению со скидкой в ​​24 доллара на прошлой неделе.  Дилеры и ювелиры откладывали закупки в надежде, что правительство сократит импортные пошлины при формировании предстоящего бюджета.
Торги в крупнейшем потребительском Китае были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Ослабление ограничений в Китае и нормализация договоренностей с Западом благоприятны как для макроэкономики, так и для торговли золотом в частности. Тем не менее сохраняются опасения по поводу резкого спада физических продаж в Индии, чувствительной к ценам.
Рынки Гонконга были закрыты с понедельника по среду, а надбавки к мировым спотовым ценам на оставшуюся часть недели составляли 0,50–2,50 доллара.  Дилеры в Сингапуре и Японии заявили, что частные лица продавали золото, чтобы заработать на более высоких ценах.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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