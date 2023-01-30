Торговцы золотом в Азии предлагали огромные скидки, так как высокие цены снижали продажи

На этой неделе торговцы физическим золотом в Индии предложили самые высокие скидки за 10 месяцев, чтобы привлечь покупателей, поскольку резкое колебание местных цен привело к сокращению спроса в Индии, второго по величине потребителя драгоценных металлов в мире.

Местные цены на золото на этой неделе достигли рекордно высокого уровня в 700,02 доллара США за 10 граммов, что вынудило дилеров предлагать скидки до 42 долларов за унцию по сравнению с официальными внутренними ценами, включая 15% импортных сборов и 3% сборов с продаж, по сравнению со скидкой в ​​24 доллара на прошлой неделе. Дилеры и ювелиры откладывали закупки в надежде, что правительство сократит импортные пошлины при формировании предстоящего бюджета.

Торги в крупнейшем потребительском Китае были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Ослабление ограничений в Китае и нормализация договоренностей с Западом благоприятны как для макроэкономики, так и для торговли золотом в частности. Тем не менее сохраняются опасения по поводу резкого спада физических продаж в Индии, чувствительной к ценам.

Рынки Гонконга были закрыты с понедельника по среду, а надбавки к мировым спотовым ценам на оставшуюся часть недели составляли 0,50–2,50 доллара. Дилеры в Сингапуре и Японии заявили, что частные лица продавали золото, чтобы заработать на более высоких ценах.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



