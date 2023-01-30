В 2022 году импорт серебра в Индию достиг рекордного уровня

С июля по октябрь было импортировано почти 4700 тонн серебра. В июле был зафиксирован самый высокий ежемесячный импорт в размере 1700 тонн. В прошлом году внутреннее предложение составляло около 700-750 тонн, а спрос оценивался в 9000 тонн.
Растущий спрос на серебро со стороны промышленности, производителей ювелирных изделий и изделий из серебра является основной причиной такого высокого импорта. По мнению экспертов, большую долю отраслевого спроса составляли производители электрических и солнечных панелей. По оценкам, 40% серебра потребляется промышленностью, 30% - инвесторами, а остальное - производителями серебряных украшений и изделий из серебра.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished