Эксклюзив

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

В 2022 году импорт серебра в Индию достиг рекордного уровня

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Новости

В прошлом году импорт серебра в Индию достиг рекордного уровня. В 2022 календарном году Индия импортировала в общей сложности 9 450 тонн серебра.  Предыдущий максимум импорта серебра составлял 8093 тонны в 2015 году.
С июля по октябрь было импортировано почти 4700 тонн серебра. В июле был зафиксирован самый высокий ежемесячный импорт в размере 1700 тонн.  В прошлом году внутреннее предложение составляло около 700-750 тонн, а спрос оценивался в 9000 тонн.
Растущий спрос на серебро со стороны промышленности, производителей ювелирных изделий и изделий из серебра является основной причиной такого высокого импорта. По мнению экспертов, большую долю отраслевого спроса составляли производители электрических и солнечных панелей. По оценкам, 40% серебра потребляется промышленностью, 30% - инвесторами, а остальное - производителями серебряных украшений и изделий из серебра.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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