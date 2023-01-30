АЛРОСА направит 100 млн рублей на реализацию IT-проектов в Якутии

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АЛРОСА в течение ближайших трех лет выделит 100 млн рублей для поддержки инноваций и реализации проектов, направленных на импортозамещение программного обеспечения (ПО) – в первую очередь, в алмазодобывающей отрасли.

Соответствующий договор пожертвования подписали гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов и директор Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Василий Ефимов.

Выделенные фонду средства в течение 2023-2025 годов будут направлены на совместную разработку программных продуктов силами ИТ-компаний Республики Саха (Якутия). Основные сферы применения IT-решений: геологоразведка, добыча и обогащение, техническое обслуживание и ремонт техники, промышленная безопасность и т.д. Разрабатываемое программное обеспечение должно учитывать актуальные потребности АЛРОСА в части импортозамещения.

Для реализации договора будет образован специальный Совет, в который войдут представители АЛРОСА и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). В числе прочего Совет будет утверждать перечень и объем финансирования IT-проектов, график их реализации, технические задания и т.д.

По словам Сергея Иванова, в АЛРОСА сегодня реализуется несколько десятков проектов в области цифровизации производства, которые охватывают практически все направления и бизнес-процессы. Часть IT-решений разрабатывают и внедряют специалисты самой компании.

В то же время потребность в современном программном обеспечении растет с каждым годом, рост эффективности производства все больше зависит от внедрения сложного ПО, которое к тому же необходимо адаптировать к специфике горной добычи и конкретно АЛРОСА.

Эта задача стала еще более актуальной на фоне ухода с рынка ряда зарубежных разработчиков, сказал гендиректор АЛРОСА.



Алекс Шишло для Rough&Polished





