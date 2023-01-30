Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
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Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
АЛРОСА направит 100 млн рублей на реализацию IT-проектов в Якутии
Соответствующий договор пожертвования подписали гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов и директор Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Василий Ефимов.
Выделенные фонду средства в течение 2023-2025 годов будут направлены на совместную разработку программных продуктов силами ИТ-компаний Республики Саха (Якутия). Основные сферы применения IT-решений: геологоразведка, добыча и обогащение, техническое обслуживание и ремонт техники, промышленная безопасность и т.д. Разрабатываемое программное обеспечение должно учитывать актуальные потребности АЛРОСА в части импортозамещения.
Для реализации договора будет образован специальный Совет, в который войдут представители АЛРОСА и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия). В числе прочего Совет будет утверждать перечень и объем финансирования IT-проектов, график их реализации, технические задания и т.д.
По словам Сергея Иванова, в АЛРОСА сегодня реализуется несколько десятков проектов в области цифровизации производства, которые охватывают практически все направления и бизнес-процессы. Часть IT-решений разрабатывают и внедряют специалисты самой компании.
В то же время потребность в современном программном обеспечении растет с каждым годом, рост эффективности производства все больше зависит от внедрения сложного ПО, которое к тому же необходимо адаптировать к специфике горной добычи и конкретно АЛРОСА.
Эта задача стала еще более актуальной на фоне ухода с рынка ряда зарубежных разработчиков, сказал гендиректор АЛРОСА.
Алекс Шишло для Rough&Polished