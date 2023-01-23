Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
Вчера
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Всемирная ювелирная конфедерация откроет Академию CIBJO
Академию CIBJO возглавит ветеран отрасли Кен Скарратт (Scarratt).
Программа обучения будет включать весь спектр специфики индустрии драгоценных камней и ювелирного дела и охватывать природные алмазы, выращенные в лабораторных условиях бриллианты, цветные драгоценные камни, жемчуг, кораллы, драгоценные металлы, принципы ответственного поиска, работу лабораторий драгоценных камней, маркетинг и многое другое.
«Из года в год различные рабочие группы в рамках CIBJO работали над созданием и поддержанием в актуальном состоянии, несомненно, наиболее авторитетных наборов гармонизированных стандартов и номенклатуры в ювелирной промышленности, - сказал доктор Кавальери. - Они легли в основу ряда стандартов ISO и различных правительственных постановлений, а также руководили геммологами и органами по соблюдению стандартов во всей отрасли. Но, поскольку они часто бывают объемными и очень техничными, мы чувствовали, что они часто не доходят до низов бизнеса. Роль Академии CIBJO будет заключаться в том, чтобы исправить это, предоставляя легкий и понятный доступ к тому, что является сокровищницей знаний и исследований».
Алекс Шишло для Rough&Polished