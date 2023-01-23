Всемирная ювелирная конфедерация откроет Академию CIBJO

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Президент Всемирной ювелирной конфедерации Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) объявил о создании Академии CIBJO, которая будет отвечать за подготовку и предоставление образовательных программ и материалов для профессионалов ювелирного дела и потребителей о стандартах, принципах работы и терминологии, разработанных в рамках различных комиссиях и экспертных комитетах CIBJO.

Академию CIBJO возглавит ветеран отрасли Кен Скарратт (Scarratt).

Программа обучения будет включать весь спектр специфики индустрии драгоценных камней и ювелирного дела и охватывать природные алмазы, выращенные в лабораторных условиях бриллианты, цветные драгоценные камни, жемчуг, кораллы, драгоценные металлы, принципы ответственного поиска, работу лабораторий драгоценных камней, маркетинг и многое другое.

«Из года в год различные рабочие группы в рамках CIBJO работали над созданием и поддержанием в актуальном состоянии, несомненно, наиболее авторитетных наборов гармонизированных стандартов и номенклатуры в ювелирной промышленности, - сказал доктор Кавальери. - Они легли в основу ряда стандартов ISO и различных правительственных постановлений, а также руководили геммологами и органами по соблюдению стандартов во всей отрасли. Но, поскольку они часто бывают объемными и очень техничными, мы чувствовали, что они часто не доходят до низов бизнеса. Роль Академии CIBJO будет заключаться в том, чтобы исправить это, предоставляя легкий и понятный доступ к тому, что является сокровищницей знаний и исследований».



Алекс Шишло для Rough&Polished









