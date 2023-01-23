Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
Вчера
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
СП Росатома и "Норникеля" подало заявку на аукцион на Колмозерское месторождение лития
Только в Колмозерском месторождении содержится почти 19% всех запасов лития на территории России, сообщает ТАСС.
Кроме того, на Полмостундровское месторождение лития, расположенное также в Мурманской области, подала заявку компания "Арктический литий".
Аукцион на оба месторождения пройдет 14 февраля. Окончательное количество участников торгов будет известно 30 января. Стартовая цена по двум объектам - 2,18 млрд рублей, после принятия новой методики расчета платежей в прошлом году она была снижена в 6,5 раза.
Еще в апреле 2022 года "Норникель" и Росатом договорились о создании совместного предприятия, которое будет участвовать в аукционе по этому месторождению.
Согласно требованиям правительства РФ, у участника аукциона должны быть электрогенерирующие предприятия в Мурманской области, а также мощности для переработки литийсодержащего сырья, действующие производства никеля, кобальта и литийсодержащих материалов.
Кроме того, необходим опыт запуска как минимум одного крупномасштабного проекта в области освоения месторождений металлов с капитальными затратами более 50 млрд рублей.
Алекс Шишло для Rough&Polished