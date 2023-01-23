СП Росатома и "Норникеля" подало заявку на аукцион на Колмозерское месторождение лития

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Компания "Полярный литий", которая является совместным предприятием Росатома и "Норникеля", подала заявку на аукцион на право пользования недрами Колмозерского месторождения лития в Мурманской области.

Только в Колмозерском месторождении содержится почти 19% всех запасов лития на территории России, сообщает ТАСС.

Кроме того, на Полмостундровское месторождение лития, расположенное также в Мурманской области, подала заявку компания "Арктический литий".

Аукцион на оба месторождения пройдет 14 февраля. Окончательное количество участников торгов будет известно 30 января. Стартовая цена по двум объектам - 2,18 млрд рублей, после принятия новой методики расчета платежей в прошлом году она была снижена в 6,5 раза.

Еще в апреле 2022 года "Норникель" и Росатом договорились о создании совместного предприятия, которое будет участвовать в аукционе по этому месторождению.

Согласно требованиям правительства РФ, у участника аукциона должны быть электрогенерирующие предприятия в Мурманской области, а также мощности для переработки литийсодержащего сырья, действующие производства никеля, кобальта и литийсодержащих материалов.

Кроме того, необходим опыт запуска как минимум одного крупномасштабного проекта в области освоения месторождений металлов с капитальными затратами более 50 млрд рублей.



Алекс Шишло для Rough&Polished





