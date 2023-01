Минфин объявил об открытом аукционе по необработанным алмазам из Госфонда России

Министерство финансов РФ объявило о проведении 27 февраля открытого аукциона по реализации на внутреннем рынке природных необработанных алмазов (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России.

Алмазы реализуются на аукционе лотами.

Для участия в торгах на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 100 тыс рублей (без НДС) в российской валюте, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.

Алекс Шишло для Rough&Polished

The Ministry of Finance announced an open auction for rough diamonds from the State Fund of Russia

The Ministry of Finance of the Russian Federation announced an open auction on February 27 for the sale of natural rough diamonds on the domestic market (with the exception of diamonds weighing 10.8 carats or more) from the State Fund of Russia.

Diamonds are sold at auction in lots.

To participate in the auction on the basis of a deposit agreement signed by the seller and the applicant, the applicant makes a deposit in the amount of 100.000 rubles (excluding VAT) in Russian currency, which is transferred by the applicant according to the details specified in the deposit agreement, no later than the day of filing an application for participation in the auction.



Alex Shishlo for Rough&Polished