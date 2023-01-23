Эксклюзив
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
Вчера
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Минфин объявил об открытом аукционе по необработанным алмазам из Госфонда России
Алмазы реализуются на аукционе лотами.
Для участия в торгах на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 100 тыс рублей (без НДС) в российской валюте, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.
Алекс Шишло для Rough&Polished
The Ministry of Finance announced an open auction for rough diamonds from the State Fund of Russia
The Ministry of Finance of the Russian Federation announced an open auction on February 27 for the sale of natural rough diamonds on the domestic market (with the exception of diamonds weighing 10.8 carats or more) from the State Fund of Russia.
Diamonds are sold at auction in lots.
To participate in the auction on the basis of a deposit agreement signed by the seller and the applicant, the applicant makes a deposit in the amount of 100.000 rubles (excluding VAT) in Russian currency, which is transferred by the applicant according to the details specified in the deposit agreement, no later than the day of filing an application for participation in the auction.
Alex Shishlo for Rough&Polished