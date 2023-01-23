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Вчера

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26 декабря 2022

BGD завершила программу алмазного бурения на золотом проекте Тункиллиа

Сегодня
Новости

Компания Barton Gold Holdings Limited (BGD) подтвердила, что ее программа алмазного бурения на месторождении Тункиллиа Голд (Tunkillia Gold) завершена и включает в себя в общей сложности 2 201 м алмазного бурения, а также 602 м предварительного колонкового бурения с вращательным наконечником и буровым раствором.
Программа алмазного бурения была нацелена на увеличение глубины ключевого месторождения 223 (965 тыс. унций золота) и нового золотого Участка 51 длиной примерно 500 м, о котором было объявлено в сентябре 2022 года.
Образцы керна были отправлены на резку и анализ, и ожидается, что результаты будут получены в течение февраля, марта и апреля.  Эти результаты послужат основой для обновленной оценки минеральных ресурсов (Mineral Resource Estimate, MRE) на месторождении 223, которая ожидается в апреле 2023 года. Кроме того, компания оценит возможность создания новой MRE для золотоносного Участка 51.
Алекс Скэнлон (Alex Scanlon), генеральный директор Barton, сказал: «Мы рады завершить эту программу и благодарим компанию Resolution Drilling за хорошо выполненную работу. Мы считаем, что это только начало для этой системы, и ожидаем, что результаты бурения дадут ключевое представление о региональной структурной модели и укрепят будущее моделирование ресурсов».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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