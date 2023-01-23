BGD завершила программу алмазного бурения на золотом проекте Тункиллиа

Компания Barton Gold Holdings Limited (BGD) подтвердила, что ее программа алмазного бурения на месторождении Тункиллиа Голд (Tunkillia Gold) завершена и включает в себя в общей сложности 2 201 м алмазного бурения, а также 602 м предварительного колонкового бурения с вращательным наконечником и буровым раствором.

Программа алмазного бурения была нацелена на увеличение глубины ключевого месторождения 223 (965 тыс. унций золота) и нового золотого Участка 51 длиной примерно 500 м, о котором было объявлено в сентябре 2022 года.

Образцы керна были отправлены на резку и анализ, и ожидается, что результаты будут получены в течение февраля, марта и апреля. Эти результаты послужат основой для обновленной оценки минеральных ресурсов (Mineral Resource Estimate, MRE) на месторождении 223, которая ожидается в апреле 2023 года. Кроме того, компания оценит возможность создания новой MRE для золотоносного Участка 51.

Алекс Скэнлон (Alex Scanlon), генеральный директор Barton, сказал: «Мы рады завершить эту программу и благодарим компанию Resolution Drilling за хорошо выполненную работу. Мы считаем, что это только начало для этой системы, и ожидаем, что результаты бурения дадут ключевое представление о региональной структурной модели и укрепят будущее моделирование ресурсов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished