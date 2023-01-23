Эксклюзив

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Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

Сегодня

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

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Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

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Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Botswana Diamonds привлекла 352 425 фунтов стерлингов в оборотный капитал

Сегодня
Новости

Компания Botswana Diamonds выпустила более 28,5 млн обыкновенных акций по 0,0025 фунтов стерлингов каждая в связи со вторым траншем акций, подлежащих выплате в связи с завершением сделки по приобретению южно-африканской компании Vutomi в сентябре прошлого года.
Botswana Diamonds также выпустит еще до 58,7 млн ​​обыкновенных акций после исполнения варрантов.
Доходы от реализации варранта в размере 352 425 фунтов стерлингов будут использованы для дополнительного оборотного капитала.
Botswana Diamonds заявила, что принадлежащий Vutomi россыпной и отвальный рудник Марсфонтейн (Marsfontein), как ожидается, начнет добычу алмазов в феврале.
Vutomi владеет правами на добычу полезных ископаемых в проекте Торни Ривер (Thorny River), а также в других активах, которые уже разведаны.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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