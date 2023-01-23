Botswana Diamonds привлекла 352 425 фунтов стерлингов в оборотный капитал

Botswana Diamonds также выпустит еще до 58,7 млн обыкновенных акций после исполнения варрантов.
Доходы от реализации варранта в размере 352 425 фунтов стерлингов будут использованы для дополнительного оборотного капитала.
Botswana Diamonds заявила, что принадлежащий Vutomi россыпной и отвальный рудник Марсфонтейн (Marsfontein), как ожидается, начнет добычу алмазов в феврале.
Vutomi владеет правами на добычу полезных ископаемых в проекте Торни Ривер (Thorny River), а также в других активах, которые уже разведаны.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished