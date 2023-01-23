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26 декабря 2022

Shanta увеличила запасы полезных ископаемых Западной Кении до 1,72 млн унций

Сегодня
Новости

Компания Shanta Gold увеличила запасы полезных ископаемых на проекте Западная Кения (West Kenya) в Кении до 1,72 млн унций золота.
Компания-производитель, которая занимается разработкой золота и его геологоразведкой, ориентированная на Восточную Африку, заявила, что указанные ресурсы проекта также выросли на 91% до 722 тыс. унций при содержании золота 11,45 г/т.
Генеральный директор Shanta Эрик Зуррин (Eric Zurrin) сказал, что проект Западная Кения продолжает приносить существенный рост и качественные результаты.
«Произошла не только значительная конвертация месторождения в индикативные унции, но и эти унции в очередной раз продемонстрировали высокое содержание золота…», — сказал он.
Зуррин сказал, что в марте компания начала диверсификацию своего танзанийского портфеля с первой партией золота с рудника Сингида (Singida) и проект Западная Кения демонстрирует акционерам явный потенциал роста дохода группы.
Еще одно обновление минеральных ресурсов должно произойти в следующем месяце, как только Shanta преобразует большую часть месторождения Рамула (Ramula) в указанные ресурсы.
Проект Западная Кения охватывает 580 км² высокоперспективного и малоизученного зеленокаменного архейского золотого пояса Бусия-Какамега в западной Кении.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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