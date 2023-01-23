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26 декабря 2022

Robex и Taurus заключили соглашение о финансировании золотого проекта Киниеро

Сегодня
Новости

Компания Robex Resources, производитель и девелопер золота в Западной Африке, назначила компанию Taurus Mining Finance Fund № 2 своим эксклюзивным организатором пакета финансирования в размере до 115 млн долларов США для разработки золотого проекта Киниеро (Kiniero) в Гвинее.
Пакет финансирования состоит из промежуточного кредита на сумму 35 млн долларов, который будет использован для программы работ на начальном этапе и проектирования, ведущего к окончательному технико-экономическому обоснованию (ТЭО), которое, как ожидается, будет опубликовано во втором квартале года.
В компании заявили, что кредит в рамках проектного финансирования на сумму до 100 млн долларов будет использован для рефинансирования строительства моста, финансирования капитального строительства и затрат на оборотный капитал, а кредит на сумму до 15 млн долларов – для покрытия непредвиденных расходов сверх тех, которые предусмотрены текущим проектом.
Мандатное письмо между Robex и Taurus включает в себя перечни обычных условий для трех объектов.
В частности, строительство моста подлежит подтверждающей комплексной проверке, а финансирование проекта и перерасход средств зависит от окончательного ТЭО, удовлетворяющего условиям предоставления средств со стороны Taurus.
«Мы рады, что Taurus Funds стала потенциальным источником финансирования для ускорения строительства проекта», — сказал генеральный директор Robex Бенджамин Коэн (Benjamin Cohen).
Он отметил, что его компания намерена начать работы в первом квартале 2024 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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