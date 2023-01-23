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Сегодня

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26 декабря 2022

Anglo загрузила рудой первое судно, работающее на двух видах топлива

Сегодня
Новости

Компания Anglo American сообщает, что на недавно спущенное на воду судно Ubuntu Harmony класса Capesize+, работающее на двух видах топлива, одним из которых является сжиженный природный газ (СПГ), отгружена первая партия железной руды с южно-африканского предприятия Кумба (Kumba).
Это судно является первым из 10 судов новой постройки, работающих на двух видах топлива, которые Anglo введет в свой зафрахтованный флот в 2023 и 2024 годах, что обеспечит примерно 35-процентное сокращение выбросов углекислого газа по сравнению с судами, работающими на обычном нефтяном топливе.
В компании заявили, что использование СПГ также приведет к значительному сокращению оксидов азота и твердых частиц в выхлопных газах судов, а новая технология также устранит выброс несгоревшего метана.
«Мы гордимся тем, что Ubuntu Harmony начинает свой путь, перевозя перспективные продукты с наших рудников к нашим клиентам по всему миру, — сказал Питер Уиткат (Peter Whitcutt), директор по маркетингу компании Anglo American. – Этот этап подтверждает наше стремление стать лидером в области низкоуглеродных перевозок, что является естественным продолжением нашего стремления к достижению углеродной нейтральности во всех наших операциях к 2040 году».
Флот Ubuntu является ключевым компонентом целей Anglo American по достижению углеродной нейтральности для своих контролируемых морских перевозок к 2040 году — с промежуточной целью сократить выбросы от этой деятельности на 30% к 2030 году, — и все это часть более широкой цели Anglo American по сокращению вдвое объема выбросов категории 3 к 2040 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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