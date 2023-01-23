Эксклюзив

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Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

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19 декабря 2022

IIG начал сотрудничество с Образовательным институтом Finestar для запуска института драгоценных камней и ювелирных изделий

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Международный институт геммологии (International Institute of Gemology, IIG), известное образовательное учреждение в области драгоценных камней и ювелирной промышленности с 1965 года, начал сотрудничество с Образовательным институтом Finestar.
IIG принял решение открыть еще один филиал в самом сердце алмазного центра – в Gujarat Hira Bourse в Иччапоре площадью 10 тыс. кв. футов, оснащенный самым современным оборудованием, который станет полноценным образовательным учебным центром для изучающих бриллианты, другие драгоценные камни и украшения.  Сертификаты IIG признаны во всем мире и идеально подходят для предпринимателей, а также для всех, кто хочет начать успешную карьеру в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий.
Рахул Десаи (Rahul Desai), генеральный директор IIG, был также назначен генеральным директором по образованию Finestar Educational Institute.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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