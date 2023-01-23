IIG начал сотрудничество с Образовательным институтом Finestar для запуска института драгоценных камней и ювелирных изделий

Международный институт геммологии (International Institute of Gemology, IIG), известное образовательное учреждение в области драгоценных камней и ювелирной промышленности с 1965 года, начал сотрудничество с Образовательным институтом Finestar.

IIG принял решение открыть еще один филиал в самом сердце алмазного центра – в Gujarat Hira Bourse в Иччапоре площадью 10 тыс. кв. футов, оснащенный самым современным оборудованием, который станет полноценным образовательным учебным центром для изучающих бриллианты, другие драгоценные камни и украшения. Сертификаты IIG признаны во всем мире и идеально подходят для предпринимателей, а также для всех, кто хочет начать успешную карьеру в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий.

Рахул Десаи (Rahul Desai), генеральный директор IIG, был также назначен генеральным директором по образованию Finestar Educational Institute.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished