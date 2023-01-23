Эксклюзив

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

Tanishq открыла свой первый магазин в Абу-Даби

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Новости

Компания Tanishq’s открыла свой флагманский магазин в ОАЭ на знаменитой улице Хамдан в Абу-Даби.  Планы расширения ювелирного бренда в регионе остаются в силе: в настоящее время открыто 6 магазинов в ОАЭ, а дальнейшее расширение в Шардже и Катаре запланировано на первый квартал 2023 года.
В столичном бутике Tanishq площадью 2 тыс. квадратных футов представлены эксклюзивные коллекции индийских украшений из 18-каратного и 22-каратного золота и бриллиантов, солитеры, кундан, польки и цветные камни из таких разнообразных коллекций, как Color Me Joy, Utsaah, Alekhya, Romance of Polki и Glow Up. Само пространство в равной степени примечательно дизайном и мотивами джаали (сетки), вдохновленными Большой мечетью шейха Зайда, не говоря уже об арках и коридорах в арабесках, добавляющих определенный арабский шарм, говорится в пресс-релизе.
Адитья Сингх (Aditya Singh), руководитель отдела международного ювелирного бизнеса в Titan Company Limited, сказал: «Наша быстрая экспансия в ОАЭ является свидетельством того, как быстро нам удалось захватить воображение проницательной местной аудитории нашим непревзойденным предложением и сервисом.  Теперь, когда мы открылись в столице, можно сказать, что мы действительно прибыли в ОАЭ, и мы с нетерпением ждем возможности повторить и развить наш успех здесь, продолжая нашу экспансию в регионе».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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