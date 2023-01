Tanishq открыла свой первый магазин в Абу-Даби

Компания Tanishq’s открыла свой флагманский магазин в ОАЭ на знаменитой улице Хамдан в Абу-Даби. Планы расширения ювелирного бренда в регионе остаются в силе: в настоящее время открыто 6 магазинов в ОАЭ, а дальнейшее расширение в Шардже и Катаре запланировано на первый квартал 2023 года.

В столичном бутике Tanishq площадью 2 тыс. квадратных футов представлены эксклюзивные коллекции индийских украшений из 18-каратного и 22-каратного золота и бриллиантов, солитеры, кундан, польки и цветные камни из таких разнообразных коллекций, как Color Me Joy, Utsaah, Alekhya, Romance of Polki и Glow Up. Само пространство в равной степени примечательно дизайном и мотивами джаали (сетки), вдохновленными Большой мечетью шейха Зайда, не говоря уже об арках и коридорах в арабесках, добавляющих определенный арабский шарм, говорится в пресс-релизе.

Адитья Сингх (Aditya Singh), руководитель отдела международного ювелирного бизнеса в Titan Company Limited, сказал: «Наша быстрая экспансия в ОАЭ является свидетельством того, как быстро нам удалось захватить воображение проницательной местной аудитории нашим непревзойденным предложением и сервисом. Теперь, когда мы открылись в столице, можно сказать, что мы действительно прибыли в ОАЭ, и мы с нетерпением ждем возможности повторить и развить наш успех здесь, продолжая нашу экспансию в регионе».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished