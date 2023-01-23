Epiroc поставила оборудование стоимостью 200 млн рэндов на платиновый рудник в Южной Африке

ARM заказала буровые установки, погрузчики и карьерные самосвалы для использования на руднике.
Рудник снова заработал после того, как в течение последних нескольких лет работы были приостановлены для ремонта и обслуживания.
Заказ на сумму более 200 млн рэндов был оформлен в первом квартале 2023 года.
«Мы рады снова предоставить оборудование для платинового рудника Бокони. . . поддерживаемый ARM, поскольку они перезапускают и эксплуатируют шахту максимально продуктивно и безопасно», — заявила генеральный директор Epiroc Хелена Хедблом (Helena Hedblom).
Заказанные машины имеют низкий профиль, хорошо подходящий для шахты с небольшой высотой тоннеля. Оборудование включает буровые установки Boomer, установки для укрепления горных пород Boltec и Cabletec, погрузчики Scooptram и самосвалы Minetruck.
Среди другого усовершенствованного оборудования есть, например, машины Boomer, оснащенные пилотной гидравлической системой управления, которая еще больше повышает точность бурения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished