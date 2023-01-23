Epiroc поставила оборудование стоимостью 200 млн рэндов на платиновый рудник в Южной Африке

Компания Epiroc, производитель оборудования, получила крупный заказ на низкопрофильное горнодобывающее оборудование от компании African Rainbow Minerals (ARM) для использования на платиновом руднике Бокони (Bokoni) в ЮАР.

ARM заказала буровые установки, погрузчики и карьерные самосвалы для использования на руднике.

Рудник снова заработал после того, как в течение последних нескольких лет работы были приостановлены для ремонта и обслуживания.

Заказ на сумму более 200 млн рэндов был оформлен в первом квартале 2023 года.

«Мы рады снова предоставить оборудование для платинового рудника Бокони. . . поддерживаемый ARM, поскольку они перезапускают и эксплуатируют шахту максимально продуктивно и безопасно», — заявила генеральный директор Epiroc Хелена Хедблом (Helena Hedblom).

Заказанные машины имеют низкий профиль, хорошо подходящий для шахты с небольшой высотой тоннеля. Оборудование включает буровые установки Boomer, установки для укрепления горных пород Boltec и Cabletec, погрузчики Scooptram и самосвалы Minetruck.

Среди другого усовершенствованного оборудования есть, например, машины Boomer, оснащенные пилотной гидравлической системой управления, которая еще больше повышает точность бурения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished