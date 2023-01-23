Eastern Platinum продлила с Impala условия поставки концентрата МПГ из хвостохранилищ Крокодил-Ривер

Компания Eastern Platinum продлила с компанией Impala Platinum условия договора о поставках концентрата из хвостов рудника Крокодил-Ривер (Crocodile River Mine, CRM), которые впервые были подписаны в 2020 году на поставку концентрата металлов платиновой группы (МПГ).

«В 2023 году мы планируем перезапустить подземный участок Зандфонтейн (Zandfontein) для добычи высококачественных МПГ, которые уже находятся в рамках соглашения с Impala о закупках», — сказал генеральный директор Eastplats Ванджин Ян (Wanjin Yang).

Операции на руднике Крокодил-Ривер в настоящее время включают повторную добычу и переработку ресурсов хвостов для производства МПГ и концентратов хрома из хвостохранилища Зандфонтейн компании Barplats.

Eastplats прямо или косвенно владеет несколькими активами по добыче МПГ и хрома в ЮАР.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished