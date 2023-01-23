Eastern Platinum продлила с Impala условия поставки концентрата МПГ из хвостохранилищ Крокодил-Ривер

Эксклюзив

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

Eastern Platinum продлила с Impala условия поставки концентрата МПГ из хвостохранилищ Крокодил-Ривер

Сегодня
Новости

Компания Eastern Platinum продлила с компанией Impala Platinum условия договора о поставках концентрата из хвостов рудника Крокодил-Ривер (Crocodile River Mine, CRM), которые впервые были подписаны в 2020 году на поставку концентрата металлов платиновой группы (МПГ).
«В 2023 году мы планируем перезапустить подземный участок Зандфонтейн (Zandfontein) для добычи высококачественных МПГ, которые уже находятся в рамках соглашения с Impala о закупках», — сказал генеральный директор Eastplats Ванджин Ян (Wanjin Yang).
Операции на руднике Крокодил-Ривер в настоящее время включают повторную добычу и переработку ресурсов хвостов для производства МПГ и концентратов хрома из хвостохранилища Зандфонтейн компании Barplats.
Eastplats прямо или косвенно владеет несколькими активами по добыче МПГ и хрома в ЮАР.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати