Eastern Platinum продлила с Impala условия поставки концентрата МПГ из хвостохранилищ Крокодил-Ривер

«В 2023 году мы планируем перезапустить подземный участок Зандфонтейн (Zandfontein) для добычи высококачественных МПГ, которые уже находятся в рамках соглашения с Impala о закупках», — сказал генеральный директор Eastplats Ванджин Ян (Wanjin Yang).
Операции на руднике Крокодил-Ривер в настоящее время включают повторную добычу и переработку ресурсов хвостов для производства МПГ и концентратов хрома из хвостохранилища Зандфонтейн компании Barplats.
Eastplats прямо или косвенно владеет несколькими активами по добыче МПГ и хрома в ЮАР.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished