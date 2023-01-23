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19 декабря 2022

В 2022 году Китай увеличил импорт золота из Швейцарии и России

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Новости

Согласно последнему выпуску данных об импорте золота, в прошлом году Китай импортировал больше золота из Швейцарии и увеличил закупки золота в России.
По данным швейцарской таможни, экспорт золота в Китай в 2022 году достиг четырехлетнего максимума, Китай импортировал 524 тонны золота на сумму около 33 млрд долларов США по сравнению с 354 тоннами в 2021 году.
Согласно данным, недавно опубликованным российской таможенной службой, Китай также увеличил закупки российского золота, импортировав в 2022 году 6,6 тонны золота, что на 67% больше, чем в 2021 году.
В конце прошлого года Центральный банк Китая увеличил закупки золота и в декабре приобрел 30 тонн золота, что последовало за ноябрьской покупкой в 32 тонны золота.  Золотой запас Китая в настоящее время составляет 2010 тонн.
Снижение цен на золото в 2022 году, экономическая неопределенность и опасения по поводу инфляции также стимулировали дополнительные покупки в других странах. В то время как Швейцария экспортировала в Турцию 188 тонн золота, Сингапур импортировал из Швейцарии 69 тонн золота, а Таиланд закупил 92 тонны.
Однако швейцарский экспорт в Индию сократился с 507 тонн в 2021 году до 224 тонн в 2022 году.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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