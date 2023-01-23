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19 декабря 2022

В декабре 2022 года экспорт бриллиантов из Индии упал на 28,25%, а импорт – на 27,32%

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Новости

В декабре 2022 года общий валовой экспорт бриллиантов в размере 1 270,36 млн долларов показал снижение на 28,25% по сравнению с 1 770,61 млн долларов за тот же период предыдущего года.
Общий валовой импорт бриллиантов в размере 102,30 млн долларов в декабре 2022 года снизился на 30,72% по сравнению с 147,67 млн ​​долларов за тот же период предыдущего года.
С апреля по декабрь 2022 года общий валовой экспорт бриллиантов на 16 625,45 млн долларов демонстрировал снижение на 7,67% по сравнению с 18 006,79 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.
Общий валовой импорт бриллиантов в размере 1 046,06 млн долларов упал на 6,66% по сравнению с 1 120,68 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.
Общий валовой импорт бриллиантов на уровне 371,84 млн долларов во внутреннюю тарифную зону Индии (Domestic Tariff Area, DTA) демонстрировал рост на 35,82% по сравнению с 273,77 млн долларов ​​за апрель-декабрь 2021 года. Общий валовой импорт бриллиантов в DTA в размере 674,22 млн долларов показал снижение на 20,39% по сравнению с 846,91 млн долларов за аналогичный период апреля-декабря 2021 года.
Импорт алмазов на 22 декабря составил 1525,15 млн долларов по сравнению с 2098,49 млн долларов в декабре 2021 года, сократившись на 27,32%.
С апреля по декабрь 2022 года импорт алмазов составил 13 209,65 млн долларов по сравнению с 13 649,07 млн ​​долларов в апреле-декабре 2021 года, снизившись на 3,22%.
Импорт алмазов на уровне 13 209,60 млн долларов в апреле – декабре 2022 года показал снижение на 3,22% по сравнению с импортом на уровне 13 649,07 млн долларов ​​за предыдущий год. В натуральном выражении валовой импорт алмазов в размере 99 275 000 каратов с апреля по декабрь 2022 года снизился на 23,16% по сравнению с 129 195 000 каратов в предыдущем году.
С апреля по декабрь 2022 года предварительный валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории,  в размере 1 330,18 млн долларов вырос на 44,10% по сравнению с 923,11 млн долларов за тот же период предыдущего года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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