Благоприятная среда для инвестиций в золото в 2023 году

Сегодня Новости

2023 год обещает стать благоприятным периодом для инвестиций в золото. Некоторые аналитики с большим оптимизмом смотрят на перспективы этого актива безопасного убежища.

Так, главный инвестиционный директор компании Swiss Asia Capital Юрг Кинер прогнозирует, что котировки золота могут повыситься в наступившем году до $2,5-4 тысяч за унцию.

В своих «шоковых прогнозах» (сценариях, вероятность которых оценивается инвесторами как заниженная) Standard Chartered и Saxo Bank, со своей стороны, ожидают, что цена на желтый металл может в конечном итоге вырасти до $3 тыс, согласно оценке датского банка, и до $2250 - по прогнозу британского кредитного учреждения.



Алекс Шишло для Rough&Polished





