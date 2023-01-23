«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 2022 год

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ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявил предварительные производственные результаты за четвёртый квартал и полный 2022 год, а также производственный прогноз на 2023 год.

Старший вице-президент — Производственный директор Сергей Степанов прокомментировал производственные результаты: «Прежде всего, хотелось бы отметить существенный прогресс в области промышленной безопасности в 2022 году. Благодаря совершенствованию системы управления охраной труда и внедрению программ, направленных на профилактику и предотвращение травматизма, количество смертельных случаев в прошедшем году снизилось до 4 (против 11 в 2021 году). Основной вклад в снижение травматизма внесли Норильский дивизион, сокративший количество смертельных случаев в 4 раза, и Забайкальский дивизион, отработавший без фатальных инцидентов. Полное искоренение смертельных несчастных случаев остается нашим важнейшим стратегическим приоритетом, и хочу в связи с этим подтвердить, что дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена.

В 2022 году «Норникель» полностью выполнил свою производственную программу. Мы увеличили производство всех металлов, при этом выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили. Основной причиной более высоких, чем ожидалось, результатов стал перенос ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на 2023 год.

В прошлом году нам удалось минимизировать влияние новых рисков, связанных с изменением геополитической обстановки, на нашу операционную деятельность. В частности, были налажены альтернативные каналы поставки запчастей и начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из России, а также были выстроены новые логистические маршруты. В четвертом квартале наши горные предприятия уже начали получать новую технику и запасные части.

Другим важным направлением работы было восстановление работы Норильской обогатительной фабрики после аварии 2021 года. Модернизация фабрики была успешно завершена, что позволило вывести ее на полную проектную мощность около 9,2 млн тонн в год в декабре 2022 года.

Мы ожидаем, что в 2023 году риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать влияние на нашу операционную деятельность. В этом году мы планируем продолжить реализацию программы модернизации и ремонтов оборудования, направленную на повышение уровня промышленной безопасности. В этой связи запланирован ремонт ПВП-2 Надеждинского металлургического завода, что, как ожидается, приведет к небольшому сокращению выпуска готовой продукции».



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





