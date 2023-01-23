CIBJO и Турецкая ассоциация экспортеров ювелирных изделий подписали меморандум о взаимопонимании

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Главы Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) и Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Турции (TJEA) подписали меморандум о взаимопонимании, в котором говорится о намерении двух организаций тесно сотрудничать в содействии развитию как турецкой, так и международной ювелирной промышленности, промышленности драгоценных камней и металлов.

Согласно документу, CIBJO и TJEA разработают программы для обучения представителей сектора драгоценных камней, металлов и ювелирных изделий в Турции принципам этической деловой практики, ответственного поиска поставщиков, устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и гармонизированных стандартов и номенклатуры.

Они будут основаны на серии «голубых книг» CIBJO, которая охватывает бриллианты, цветные драгоценные камни, жемчуг, кораллы, драгоценные металлы, работу лабораторий драгоценных камней и принципы ответственного поиска поставщиков, а также другие руководящие документы, включая руководство CIBJO по выращиванию алмазов в лабораторных условиях.

«Сегодня Турция является стержнем нашей отрасли не только как крупный производитель и потребитель ювелирных изделий, но и как ворота на растущие рынки Центральной Азии, Восточной Европы, Балкан и Восточного Средиземноморья, для которых она служит основным торговым и производственным центром. Всемирная ювелирная конфедерация надеется, что это важное соглашение не только поддержит рост и развитие турецкой промышленности, а также ее более активное участие в нашей работе, но и расширение динамичной и этической торговли ювелирными изделиями во всем регионе», - прокомментировал доктор Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBIJO.



Алекс Шишло для Rough&Polished





