Эксклюзив
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
CIBJO и Турецкая ассоциация экспортеров ювелирных изделий подписали меморандум о взаимопонимании
Согласно документу, CIBJO и TJEA разработают программы для обучения представителей сектора драгоценных камней, металлов и ювелирных изделий в Турции принципам этической деловой практики, ответственного поиска поставщиков, устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и гармонизированных стандартов и номенклатуры.
Они будут основаны на серии «голубых книг» CIBJO, которая охватывает бриллианты, цветные драгоценные камни, жемчуг, кораллы, драгоценные металлы, работу лабораторий драгоценных камней и принципы ответственного поиска поставщиков, а также другие руководящие документы, включая руководство CIBJO по выращиванию алмазов в лабораторных условиях.
«Сегодня Турция является стержнем нашей отрасли не только как крупный производитель и потребитель ювелирных изделий, но и как ворота на растущие рынки Центральной Азии, Восточной Европы, Балкан и Восточного Средиземноморья, для которых она служит основным торговым и производственным центром. Всемирная ювелирная конфедерация надеется, что это важное соглашение не только поддержит рост и развитие турецкой промышленности, а также ее более активное участие в нашей работе, но и расширение динамичной и этической торговли ювелирными изделиями во всем регионе», - прокомментировал доктор Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBIJO.
Алекс Шишло для Rough&Polished