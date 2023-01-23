BlueRock приостановила работу рудника Кареевлей

Компания BlueRock Diamonds приостановила работу своего рудника Кареевлей (Kareevlei) в ЮАР после визита без предупреждения представителей Министерства минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE).

Чиновники сослались на разделы 54 и 55 Закона о здоровье и безопасности на шахтах, когда они предъявили BluRock требование приостановить деятельность на руднике до тех пор, пока не будут исправлены выявленные нарушения.

В упомянутых разделах описываются полномочия инспектора по устранению опасных условий на производстве и полномочия отдавать приказы о соблюдении требований.

Компания не согласилась с выводами чиновников.

«Мы настаиваем на том, что выявленные нарушения не подвергают риску сотрудников или других работников на объекте, и руководство компании считает, что указание о приостановке производства неуместно, учитывая характер обнаруженных нарушений», — заявили в BlueRock.

Компания сообщила, что занимается проблемами, поднятыми DMRE, большинство из которых связаны с перерабатывающим заводом.

BlueRock также указала, что рудник, как ожидается, заработает к 27 января.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished