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19 декабря 2022

BlueRock приостановила работу рудника Кареевлей

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Новости

Компания BlueRock Diamonds приостановила работу своего рудника Кареевлей (Kareevlei) в ЮАР после визита без предупреждения представителей Министерства минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE).
Чиновники сослались на разделы 54 и 55 Закона о здоровье и безопасности на шахтах, когда они предъявили BluRock требование приостановить деятельность на руднике до тех пор, пока не будут исправлены выявленные нарушения.
В упомянутых разделах описываются полномочия инспектора по устранению опасных условий на производстве и полномочия отдавать приказы о соблюдении требований.
Компания не согласилась с выводами чиновников.
«Мы настаиваем на том, что выявленные нарушения не подвергают риску сотрудников или других работников на объекте, и руководство компании считает, что указание о приостановке производства неуместно, учитывая характер обнаруженных нарушений», — заявили в BlueRock.
Компания сообщила, что занимается проблемами, поднятыми DMRE, большинство из которых связаны с перерабатывающим заводом.
BlueRock также указала, что рудник, как ожидается, заработает к 27 января.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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