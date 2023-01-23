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19 декабря 2022

Рудник Луло компании Lucapa увеличил выручку и объем производства в четвертом квартале

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Новости

Аллювиальный рудник Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащий компании Lucapa на 40%, выручил 41,4 млн долларов США в четвертом квартале 2022 года, что на 29,8 млн долларов больше, чем за тот же период годом ранее.
Компания имеет право на получение 18,1 млн долларов, что на 39% больше, чем 13 млн долларов в четвертом квартале 2021 года.
За квартал было продано 8 293 карата алмазов по сравнению с 8 158 каратами за тот же период 2021 года.
На руднике было добыто 9 358 каратов алмазного сырья в четвертом квартале, что на 137% больше, чем в предыдущем соответствующем периоде.
В число добытых алмазов вошли четыре камня весом более 100 каратов – 159, 134, 123 и 115 каратов, в результате чего число алмазов весом более 100 каратов, добытых на Луло в 2022 году, достигло 10.
Lucapa заявила, что Луло также установил новый годовой рекорд по добыче алмазного сырья в объеме 35 398 каратов, что на 44% больше, чем в 2021 году.
Это, по словам компании, отражает рекордные объемы гравия, поставленные на завод, увеличение мощности по переработке и более высокое содержание алмазов в гравийной смеси, поставляемой в соответствии с планом горных работ на 2022 год.
«Это был еще один стабильный квартал в производственном отношении. Мы достигли нескольких новых производственных рекордов, очень положительных результатов разведки, рекордной доходности капитала из Анголы и продолжали уделять внимание укреплению нашего баланса в текущих финансовых условиях», — сказал генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
«Самое главное, что деятельность по разведке первичного кимберлита в Луло дала наилучшие результаты. У нас есть реальные доказательства того, что в кимберлитовой провинции Луло находятся первичные источники, содержащие алмазы особого размера, и наш методический подход в настоящее время дает результаты, для достижения которых мы работали в течение многих лет».
На руднике Мотае (Mothae) в Лесото, принадлежащем Lucapa на 70%, было добыто 30 740 каратов алмазов, что на 5% меньше, чем в 2021 году.
Среди добытых камней четыре алмаза весом более 100 каратов, самый крупный из которых весил 204 карата.
С момента начала коммерческой эксплуатации на Мотае было добыто девять алмазов весом более 100 каратов, включая три алмаза весом более 200 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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