США стали крупнейшим экспортным рынком для индийских золотых украшений

По данным отчёта Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), США стали крупнейшим рынком для индийских золотых ювелирных изделий из-за введения дополнительных тарифов на китайские ювелирные изделия.

В WGC заявили, что в соответствии с Всеобъемлющим соглашением об экономическом партнерстве (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA), принятым в мае 2022 года, 90% индийских товаров, отправляемых в ОАЭ, получают беспошлинный доступ в эту страну. Поскольку товары, продаваемые в ОАЭ, реэкспортируются, это значительно увеличило экспорт золотых украшений из Индии, который будет продолжать расти.

Так как правительство Индии стремится увеличить производство и экспорт ювелирных изделий, последний, вероятно, возрастет. Кроме того, предложения разрешить авансовые платежи зарубежным поставщикам драгоценных металлов и создать мегацентры совместного производства (Common Facility Centres, CFC) в специальных таможенных зонах в Мумбае и Сурате могут стимулировать рост сектора, если они будут реализованы, говорится в отчете WGC.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished