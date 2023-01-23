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Гана намерена диверсифицировать свои финансы, отойдя от золота и алмазов

Сегодня
Новости

Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на правительственного чиновника, Гана намерена диверсифицировать производство полезных икопаемых, отойдя от золота, алмазов, бокситов и марганца.
Газета Business Ghana процитировала заместителя министра земельных и природных ресурсов, отвечающего за горнодобывающую промышленность, Джорджа Миреку Дукера (George Mireku Duker), который сказал, что эта западноафриканская страна планирует привлечь инвестиции в неблагородные металлы, особенно в медь, никель, цинк, хром и литий.
Он добавил, что правительство Ганы приветствует предложения частного сектора о партнерстве в разведке и разработке минерального потенциала страны.
Дукер сказал, что Гана реализует политику, благоприятную для добычи полезных ископаемых, в сочетании со строгим соблюдением экологических, социальных и управленческих стандартов.
«Что еще более важно, нам нужно свести к минимуму политическое влияние в сфере полезных ископаемых», — сказал он.
Производство золота в Гане упало на 29,9%, до чуть более 2,8 млн унций в 2021 году с 4,02 млн унций в 2020 году и 4,57 млн ​​унций в 2019 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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