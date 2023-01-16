Эксклюзив

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

Сегодня

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи

Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

Marula наняла Geofileds для проведения разведки меди на проекте в Танзании

Сегодня
Новости

Marula Mining, горнодобывающая и девелоперская компания, ориентированная на Африку, поручила компании Geofields, занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых, начать работы по разведке меди на медном проекте Кинуси (Kinusi) в Танзании.
Работы на проекте Кинуси, где компания приобрела у компании Takela Mining Tanzania 49% коммерческой доли в 10 выданных лицензиях на добычу меди в округе Мпвапва региона Додома в центральной Танзании, должны начаться в следующем месяце.
В компании заявили, что разведка на Кинуси первоначально будет сосредоточена на мелкомасштабной неглубокой добыче меди, которая продемонстрировала потенциально широко распространенную медную минерализацию с высоким содержанием.
Деятельность Geofields по разведке будет дополнительно сосредоточена на более чем 30 дополнительных поверхностных источниках медной минерализации, которые были выявлены в результате предыдущей работы, выполненной техническими представителями и консультантами компании и Takela в ноябре 2022 года.
Предыдущие образцы, взятые компанией из Кинуси, показали содержание меди 7,28%, 19,12% и 31,32%.
«Начало работ на руднике Кинуси только подтверждает нашу веру в потенциал развития низкозатратного предприятия по добыче меди с продажей медных концентратов на международные рынки», — сказал генеральный директор Marula Джейсон Брюэр (Jason Brewer).
Он сказал, что цены на медь превысили 9 тыс. долларов за тонну, и ожидается, что спрос будет расти по мере ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати