Marula наняла Geofileds для проведения разведки меди на проекте в Танзании

Marula Mining, горнодобывающая и девелоперская компания, ориентированная на Африку, поручила компании Geofields, занимающейся разведкой и добычей полезных ископаемых, начать работы по разведке меди на медном проекте Кинуси (Kinusi) в Танзании.

Работы на проекте Кинуси, где компания приобрела у компании Takela Mining Tanzania 49% коммерческой доли в 10 выданных лицензиях на добычу меди в округе Мпвапва региона Додома в центральной Танзании, должны начаться в следующем месяце.

В компании заявили, что разведка на Кинуси первоначально будет сосредоточена на мелкомасштабной неглубокой добыче меди, которая продемонстрировала потенциально широко распространенную медную минерализацию с высоким содержанием.

Деятельность Geofields по разведке будет дополнительно сосредоточена на более чем 30 дополнительных поверхностных источниках медной минерализации, которые были выявлены в результате предыдущей работы, выполненной техническими представителями и консультантами компании и Takela в ноябре 2022 года.

Предыдущие образцы, взятые компанией из Кинуси, показали содержание меди 7,28%, 19,12% и 31,32%.

«Начало работ на руднике Кинуси только подтверждает нашу веру в потенциал развития низкозатратного предприятия по добыче меди с продажей медных концентратов на международные рынки», — сказал генеральный директор Marula Джейсон Брюэр (Jason Brewer).

Он сказал, что цены на медь превысили 9 тыс. долларов за тонну, и ожидается, что спрос будет расти по мере ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии и электромобилям.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished