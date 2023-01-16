Fosun рассматривает возможность продажи бельгийского IGI, занимающегося оценкой бриллиантов

Согласно сообщению Bloomberg, компания Fosun International Ltd. оценивает продажу Международного геммологического института (International Gemological Institute, IGI), который занимается оценкой бриллиантов, в размере 215 млн долларов.

Китайский конгломерат работает с Deutsche Bank AG над потенциальной продажей бельгийского института в Антверпене. Подразделение Fosun, которому принадлежит 80% акций IGI, не подтвердило эту новость.

По сообщению, Fosun является одним из крупнейших негосударственных конгломератов Китая, специализирующегося на потребительском секторе, здравоохранении, недвижимости, финансовых услугах и горнодобывающей промышленности. В этом году акции Fosun в Гонконге выросли примерно на 12%, в результате чего рыночная стоимость конгломерата составила около 7,5 млрд долларов.

IGI, основанный в 1975 году, является одним из двух основных учреждений, сертифицирующих бриллианты и другие драгоценные камни по их цвету, огранке, чистоте и весу. IGI управляет 20 лабораториями по всему миру, оценивая готовые ювелирные изделия, природные алмазы, выращенные в лаборатории бриллианты и драгоценные камни, как сказано на его сайте. В состав института также входит 14 школ геммологии, которые готовят специалистов алмазной отрасли.

Согласно сообщению Bloomberg, компания Shanghai Yuyuan купила 80% акций IGI в 2018 году за 108,8 млн долларов у акционеров Роланда Лори (Roland Lorie) и Марка Браунера (Marc Brauner). Семья основателя Лори оставила себе оставшиеся 20%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished