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19 декабря 2022

Fosun рассматривает возможность продажи бельгийского IGI, занимающегося оценкой бриллиантов

Сегодня
Новости

Согласно сообщению Bloomberg, компания Fosun International Ltd. оценивает продажу Международного геммологического института (International Gemological Institute, IGI), который занимается оценкой бриллиантов, в размере 215 млн долларов.
Китайский конгломерат работает с Deutsche Bank AG над потенциальной продажей бельгийского института в Антверпене. Подразделение Fosun, которому принадлежит 80% акций IGI, не подтвердило эту новость.
По сообщению, Fosun является одним из крупнейших негосударственных конгломератов Китая, специализирующегося на потребительском секторе, здравоохранении, недвижимости, финансовых услугах и горнодобывающей промышленности. В этом году акции Fosun в Гонконге выросли примерно на 12%, в результате чего рыночная стоимость конгломерата составила около 7,5 млрд долларов.
IGI, основанный в 1975 году, является одним из двух основных учреждений, сертифицирующих бриллианты и другие драгоценные камни по их цвету, огранке, чистоте и весу. IGI управляет 20 лабораториями по всему миру, оценивая готовые ювелирные изделия, природные алмазы, выращенные в лаборатории бриллианты и драгоценные камни, как сказано на его сайте. В состав института также входит 14 школ геммологии, которые готовят специалистов алмазной отрасли.
Согласно сообщению Bloomberg, компания Shanghai Yuyuan купила 80% акций IGI в 2018 году за 108,8 млн долларов у акционеров Роланда Лори (Roland Lorie) и Марка Браунера (Marc Brauner). Семья основателя Лори оставила себе оставшиеся 20%.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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