Эксклюзив
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
Вчера
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
Приложение iTraceiT находит все более широкое рыночное применение
Инновационная технология компании позволяет клиентам отслеживать перемещение алмазов от рудника к розничному продавцу, обеспечивая прозрачность и подотчетность по всей цепочке поставок.
«Мы очень рады видеть такой положительный отклик со стороны партнеров во всех сегментах алмазного трубопровода. Наши клиенты воочию видят преимущества нашей технологии, и это побуждает всю нашу команду более активно работать, чтобы получать новые отзывы об успехе этих партнерских отношений», - сказал генеральный директор iTraceiT Фредерик Дегриз (Frederik Degryse).
С момента запуска приложения в мае 2023 года технология iTraceiT приобретает все более важное значение, поскольку потребители уделяют больше внимания ценности раскрытого происхождения и этической цепочке поставок.
iTraceiT планирует продолжать расширять свои услуги и продвигать миссию по созданию более устойчивой и ответственной алмазной промышленности. Одной из новых услуг, которую компания тестирует в 2023 году с несколькими партнерами по производству ювелирных изделий и брендам в 2023 году, является создание отчета об отслеживании ювелирных изделий.
Алекс Шишло для Rough&Polished