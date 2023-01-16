Приложение iTraceiT находит все более широкое рыночное применение

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Компания iTraceiT, ведущий поставщик решений для отслеживания алмазов из Антверпена, объявила, что стала свидетелем растущего успеха своего приложения во всех сегментах алмазного трубопровода.

Инновационная технология компании позволяет клиентам отслеживать перемещение алмазов от рудника к розничному продавцу, обеспечивая прозрачность и подотчетность по всей цепочке поставок.

«Мы очень рады видеть такой положительный отклик со стороны партнеров во всех сегментах алмазного трубопровода. Наши клиенты воочию видят преимущества нашей технологии, и это побуждает всю нашу команду более активно работать, чтобы получать новые отзывы об успехе этих партнерских отношений», - сказал генеральный директор iTraceiT Фредерик Дегриз (Frederik Degryse).

С момента запуска приложения в мае 2023 года технология iTraceiT приобретает все более важное значение, поскольку потребители уделяют больше внимания ценности раскрытого происхождения и этической цепочке поставок.

iTraceiT планирует продолжать расширять свои услуги и продвигать миссию по созданию более устойчивой и ответственной алмазной промышленности. Одной из новых услуг, которую компания тестирует в 2023 году с несколькими партнерами по производству ювелирных изделий и брендам в 2023 году, является создание отчета об отслеживании ювелирных изделий.



Алекс Шишло для Rough&Polished





