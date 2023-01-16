III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» 24 января - 5 февраля в Москве

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III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет с 24 января по 5 февраля 2023 года в Московском Гостином дворе.

На выставке будут представлены культура и искусство России, включая ювелирное и декоративно-прикладное искусство.

Гостей также ожидают деловые конференции, интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа, сообщают организаторы.

Свои экспозиции представят Республики Татарстан, Башкирия, Бурятия, Крым; Красноярский край; Чувашия, Якутия (Саха), Нижегородская, Калужская, Липецкая, Калининградская, Иркутская, Московская области и другие регионы России.



Алекс Шишло для Rough&Polished





