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19 декабря 2022

Полиция ЮАР пресекла незаконную добычу алмазов в Северо-Капской провинции

Сегодня
Новости

По сообщениям местных СМИ, южноафриканская полиция провела совместную междисциплинарную операцию по пресечению незаконной добычи алмазов в Северо-Капской провинции.
Газета IOL сообщает, что операция нанесла нелегальным добытчикам алмазов «жесткий удар»: 82 человека были арестованы.
Из этих 82 человек, по словам пресс-секретаря полиции бригадного генерала Машай Гамильдиена (Mashay Gamieldien), 74 были арестованы за незаконное пребывание в стране, пятеро — за незаконное пересечение границы, один — за нелегальное хранение алмаза и двое — за торговлю даггой.
«Операция была сосредоточена на незаконной добыче полезных ископаемых в районах Порт-Ноллот и Кляйнзее, в ходе которой было изъято большое количество землеройного оборудования и инструментов, включая генераторы, лобзики и электроинструменты, а также мешки с алмазосодержащим гравием», — цитирует издание Машай Гамильдиена. Он сказал, что прибрежное патрулирование проводилось вдоль береговой линии Порт-Ноллота и залива Александер, а воздушное патрулирование – вдоль границы с Намибией вдоль Оранжевой реки.
Арестованные предстанут перед судами Порт-Ноллота и Спрингбока.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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