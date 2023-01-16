Botswana Diamonds завершила строительство россыпного месторождения Марсфонтейн

Компания Botswana Diamonds, включенная в список целевых компаний, завершила строительство аллювиального месторождения Марсфонтейн (Marsfontein) в ЮАР.

Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал, что также началась зачистка вскрышных пород, покрывающих гравий.

Проект Марсфонтейн является предшественником более крупного проекта Торни Ривер (Thorny River), запуск которого ожидается во втором квартале этого года.

Кэмпбелл сообщил, что было получено разрешение регулирующих органов на увеличение доли компании в многообещающем совместном предприятии Maibwe в Ботсване.

Компания Siseko Minerals, принадлежащая Botswana Diamonds и владеющая 51,7% акций, увеличила свою долю в СП с 29% до 50% в июле прошлого года.

У Maibwe есть 11 лицензий на разведку в Калахари в Ботсване с несколькими кимберлитовыми трубками, в одной из которых содержится значительное количество микроалмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished