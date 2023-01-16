Mountain Province объявила результаты добычи и продаж за 4 квартал 2022 года

Эксклюзив
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
Mountain Province объявила результаты добычи и продаж за 4 квартал 2022 года
Было добыто 1 621 800 каратов алмазов при среднем содержании 1,96 карата на тонну руды. Добыча за весь 2022 финансовый год составит 5,52 млн каратов против прогнозной оценки в 5,60 - 5,80 млн каратов.
В 2022 году было продано около 2,7 млн каратов алмазов при средней цене 146 канадских долларов за карат (US$112 за карат) и общей выручке в 388,8 млн канадских долларов (US$297,3 млн).
В 2021 финансовом году было продано 3,2 млн каратов алмазов при средней цене 94 канадских доллара за карат (US$75 за карат) и общей выручке в 298,4 млн канадских долларов (US$236,9 млн долларов США).
«После очень сложного начала года, в первую очередь из-за всплеска случаев заболевания Covid на шахте GK, был разработан и выполнен подробный план восстановления, в результате чего квартальное улучшение продолжалось до 2022 года. Мы завершили 2022 год рефинансированием наших облигаций, включая сокращение нашего общего долга примерно на US$60 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас в условиях холодной погоды и гололеда на дорогах мы вступаем в сезон пополнения запасов в 2023 году с хорошей динамикой и на фоне устойчивого рынка необработанных алмазов», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished