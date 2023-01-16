Mountain Province объявила результаты добычи и продаж за 4 квартал 2022 года

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила результаты добычи и продаж алмазов на руднике Гахчо Куэй (Gahcho Kué) за четвертый квартал, закончившийся 31 декабря 2022 года.

Было добыто 1 621 800 каратов алмазов при среднем содержании 1,96 карата на тонну руды. Добыча за весь 2022 финансовый год составит 5,52 млн каратов против прогнозной оценки в 5,60 - 5,80 млн каратов.

В 2022 году было продано около 2,7 млн каратов алмазов при средней цене 146 канадских долларов за карат (US$112 за карат) и общей выручке в 388,8 млн канадских долларов (US$297,3 млн).

В 2021 финансовом году было продано 3,2 млн каратов алмазов при средней цене 94 канадских доллара за карат (US$75 за карат) и общей выручке в 298,4 млн канадских долларов (US$236,9 млн долларов США).

«После очень сложного начала года, в первую очередь из-за всплеска случаев заболевания Covid на шахте GK, был разработан и выполнен подробный план восстановления, в результате чего квартальное улучшение продолжалось до 2022 года. Мы завершили 2022 год рефинансированием наших облигаций, включая сокращение нашего общего долга примерно на US$60 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас в условиях холодной погоды и гололеда на дорогах мы вступаем в сезон пополнения запасов в 2023 году с хорошей динамикой и на фоне устойчивого рынка необработанных алмазов», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished





