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19 декабря 2022

Дубайский бренд Evermore собирается удивить Индию масштабными планами выхода на рынок этой страны

Сегодня
Новости

Evermore, популярный бренд бриллиантов компании Siroya ALTR, базирующейся в Дубае, собирается удивить индийский рынок, планируя открыть магазины в пригородах и крупных городах. Согласно сообщению, опубликованному в газете Arabian Times, компания также ищет известного представителя индийской киноиндустрии, который станет послом бренда, чтобы произвести фурор на высококонкурентном рынке субконтинента.
Как сообщается, Рохан Сироя (Rohan Siroya), основатель Evermore, заявил изданию Arabian Business: «У нас будет наш первый магазин в Пуне в западном штате Махараштра, за которым последует открытие еще двух магазинов в этотм городе и один в Дели в ближайшие несколько месяцев». 
Siroya ALTR, совместное предприятие известного ювелирного бренда Siroya из ОАЭ и расположенной в Нью-Йорке компании ALTR-created diamonds, выделило 500 тыс. долларов США на свои первоначальные планы по выходу на рынок Индии, и эта сумма будет значительно увеличена по мере того, как в будущем планы по расширению проекта будут набирать обороты.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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