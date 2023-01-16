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19 декабря 2022

B2Gold превысила производственный план

Сегодня
Новости

В четвертом квартале 2022 года компания B2Gold произвела 367 870 унций золота, что является квартальным рекордом для компании.
Объем производства за квартал включает 15 101 унцию продукции с рудника Калибер (Caliber).
Общее производство золота в 2022 году составило 1 027 874 унции (включая 54 871 унцию продукции, приходящуюся на Калибер), что выше среднего прогноза на 2022 год.
Это уже седьмой год подряд, когда годовой производственный план компании достигнут или превышен.
Прогноз B2Gold по общему производству золота на 2023 год составляет от 1 до 1,08 млн унций золота.
Компания добывает золото на карьере Фекола (Fekola) в Мали, руднике Масбате (Masbate) на Филиппинах и руднике Отжикото (Otjikoto) в Намибии.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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