Resolute повысила оценку ресурсов золотого проекта в Мали

Золотодобывающая компания Resolute Mining, зарегистрированная на двух биржах, зафиксировала увеличение ресурсов на 58% на своем проекте Сьяма Норт (Syama North) в Мали.

Горнодобывающая компания сообщила, что рудные ресурсы сейчас составляют 34 млн тонн с содержанием золота 2,9 г/т, что даст 3,18 млн унций золота.

«Программа уплотняющего бурения на Сьяма во второй половине 2022 года превзошла наши ожидания, и буровые установки все еще работают на этой непрерывной жиле протяженностью более 6 км, — сказал генеральный директор Resolute Терри Холохан (Terry Holohan). – Теперь у нас есть 1,86 млн унций золота в измеренных и точных категориях для 19 млн тонн руды при содержании драгметалла в 3 г/т с отсечкой в 1 г/т. Эта минерализация находится близко к поверхности и примыкает к площадям, которые мы в настоящее время разрабатываем».

Он сказал, что в следующем месяце будут опубликованы оценки минеральных ресурсов и запасов руды на конец года, включающие значительные дополнения к бизнесу компании.

«Значительные открытия, подобные этому, ясно демонстрируют, что пояс Сьяма на удивление малоизучен, и оправдывают необходимость проведения дальнейших систематических разведочных работ на протяжении почти 85 км простирания», — сказал Холохан.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished