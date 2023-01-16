NDC и Jawhara Jewellery объединили усилия для поддержки стремления к природным алмазам в ОАЭ

Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), некоммерческая организация, занимающаяся продвижением и поддержкой индустрии природных алмазов, заключила партнерское соглашение с ведущим ювелирным брендом Jawhara Jewellery, чтобы усилить среди покупателей стремление к природным бриллиантам и желание их приобрести в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно пресс-релизу NDC, сотрудничество продемонстрирует неотъемлемую и эмоциональную ценность этого драгоценного камня возрастом миллиард лет, а также проинформирует людей в регионе о целостности и наследии бриллиантов, отмечая при этом инновации в мире ювелирных изделий, дизайне и мастерстве.

В пресс-релизе утверждается, что природные бриллианты являются идеальными аксессуарами для больших и маленьких событий, а также лучшими современными реликвиями, которыми будут дорожить следующие поколения. В рамках этого партнерства NDC и Jawhara будут работать вместе, чтобы представить это чудо природы во всей его красе. А также это сотрудничество еще больше покажет, как настоящая красота природных бриллиантов приносит пользу миру, расширяет права и возможности местных сообществ и способствует их обогащению, влияет на окружающую среду, людей и страны, в которых добываются эти драгоценные камни.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished