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Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

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Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...

09 января 2023

Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ

Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...

26 декабря 2022

Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»

Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...

19 декабря 2022

«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...

12 декабря 2022

NDC и Jawhara Jewellery объединили усилия для поддержки стремления к природным алмазам в ОАЭ

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Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), некоммерческая организация, занимающаяся продвижением и поддержкой индустрии природных алмазов, заключила партнерское соглашение с ведущим ювелирным брендом Jawhara Jewellery, чтобы усилить среди покупателей стремление к природным бриллиантам и желание их приобрести в Объединенных Арабских Эмиратах.
Согласно пресс-релизу NDC, сотрудничество продемонстрирует неотъемлемую и эмоциональную ценность этого драгоценного камня возрастом миллиард лет, а также проинформирует людей в регионе о целостности и наследии бриллиантов, отмечая при этом инновации в мире ювелирных изделий, дизайне и мастерстве.
В пресс-релизе утверждается, что природные бриллианты являются идеальными аксессуарами для больших и маленьких событий, а также лучшими современными реликвиями, которыми будут дорожить следующие поколения. В рамках этого партнерства NDC и Jawhara будут работать вместе, чтобы представить это чудо природы во всей его красе. А также это сотрудничество еще больше покажет, как настоящая красота природных бриллиантов приносит пользу миру, расширяет права и возможности местных сообществ и способствует их обогащению, влияет на  окружающую среду, людей и страны, в которых добываются эти драгоценные камни.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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