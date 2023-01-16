Эксклюзив
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
«В ближайшее время Суратская алмазная биржа станет голосом отрасли», - говорит Валлабхбхай Патель, председатель совета директоров этой биржи
Валлабхбхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель совета директоров Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), надеется, что SDB сыграет важную роль в превращении Сурата в скором времени в крупнейший в мире центр производства...
09 января 2023
Почему падают цены на алмазы? Эдан Голан знает ответ
Аналитик алмазной отрасли Эдан Голан (Edahn Golan), владелец компании Edahn Golan Diamond Research and Data, говорит, что цены на алмазное сырье падают в основном из-за снижения спроса на бриллианты. Он сказал, что мидстрим - средний сегмент...
26 декабря 2022
Сейчас без алмаза никуда - Эдуард Городецкий, генеральный директор НИЦ «Передовые синтетические исследования»
Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования» - российская высокотехнологичная инновационная компания, производитель сверхтвёрдых материалов для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Компания основана...
19 декабря 2022
«Сейчас все больше покупателей ждут наших установок для выращивания алмазов», - говорит Рахул Гайвала, генеральный директор Sahajanand Technologies Pvt Ltd.
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор компании Sahajanand Technologies Pvt Ltd. (STPL), работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей деятельности в компании он сыграл ключевую роль в революционном изменении...
12 декабря 2022
RICHEMONT сообщила о росте продаж на 8% за 3 квартал
Продажи выросли на 5% по постоянным обменным курсам и на 8% по фактическим обменным курсам.
Рост продаж зарегистрирован во всех регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского, на который существенно повлияли низкие показатели материкового Китая.
Также отмечен рост по всем каналам дистрибуции во главе с розничной торговлей и ее онлайн-каналами.
Двузначный рост продаж, зафиксированный ювелирными домами и в других сферах бизнеса (+8% и +6% при неизменных обменных курсах соответственно), компенсировал снижение продаж на 3% в сегменте эксклюзивной торговли часами (-5% при неизменных обменных курсах).
Чистая денежная позиция группы выросла до 5,5 млрд евро, что на 0,6 млрд евро больше, чем в предыдущем квартале.
Алекс Шишло для Rough&Polished