RICHEMONT сообщила о росте продаж на 8% за 3 квартал

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RICHEMONT сообщила о росте продаж на 8% за 3 квартал и на 18% за 9 месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года.

Продажи выросли на 5% по постоянным обменным курсам и на 8% по фактическим обменным курсам.

Рост продаж зарегистрирован во всех регионах, за исключением Азиатско-Тихоокеанского, на который существенно повлияли низкие показатели материкового Китая.

Также отмечен рост по всем каналам дистрибуции во главе с розничной торговлей и ее онлайн-каналами.

Двузначный рост продаж, зафиксированный ювелирными домами и в других сферах бизнеса (+8% и +6% при неизменных обменных курсах соответственно), компенсировал снижение продаж на 3% в сегменте эксклюзивной торговли часами (-5% при неизменных обменных курсах).

Чистая денежная позиция группы выросла до 5,5 млрд евро, что на 0,6 млрд евро больше, чем в предыдущем квартале.



Алекс Шишло для Rough&Polished





