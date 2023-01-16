Первая Узбекская ювелирная выставка стартует 12-14 мая 2023 года в Ташкенте

Фото: EXPOTOUR GROUP

Выставочная компания «EXPOTOUR GROUP» объявила о проведении первой Международной выставки ювелирных изделий, драгоценных камней и оборудования (Uzbek Jewellery Fair) 12-14 мая в Ташкенте.Выставка организована при поддержке Ассоциации ювелирной промышленности Узбекистана и в соответствии с указом президента республики «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан».Вниманию посетителей «Uzbek Jewellery Fair» будет представлен широкий спектр готовой продукции и оборудования ювелирной промышленности: золотые, серебряные украшения, ювелирные изделия с бриллиантами, драгоценные камни и украшения из драгоценных камней, жемчуг, украшения из жемчуга, полудрагоценные камни и украшения, антикварные украшения и др.В ювелирной отрасли Узбекистана наблюдается устойчивая положительная динамика. В феврале 2021 года было подписано постановление президента «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности».В соответствии с документом от таможенных пошлин освобождаются драгоценные и декоративные камни, используемые ювелирами, отменяется лицензионное требование на временный ввоз и вывоз золота, серебра и другого сырья, необходимого для создания ювелирных изделий.Вводится также порядок продажи драгоценных металлов производителям ювелирных изделий на основе прямого договора или с условием отсрочки платежа, разрешается продажа на внутреннем и внешнем рынках ювелирных изделий посредством электронной коммерции.Физическим лицам разрешено вывозитьювелирные изделия на сумму до 10 тыс долларов. Сырье, материалы и комплектующие (жемчуг, алмазы, драгоценные металлы) не облагаются импортными таможенными пошлинами, кроме сборов за таможенное оформление.