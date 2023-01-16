Израильская международная алмазная неделя 27-30 марта проведет тендер на поставку бриллиантов

На Израильской международной алмазной неделе (Israel International Diamond Week), которая пройдет с 27 по 30 марта 2023 года, в Международном тендерном центре Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) будет проведен тендер на поставку бриллиантов.

Тендер будет проводиться компанией Diagurus с 26 по 30 марта 2023 года. На тендере будет представлено большое количество бесцветных и цветных бриллиантов самых разных оттенков, форм и размеров. Diagurus является израильским филиалом южноафриканской компании DMC, которая специализируется на управлении и проведении тендеров на драгоценные камни, особенно на бриллианты.

Израильская международная алмазная неделя — первое международное мероприятие IDE за три года. В рамках недели пройдет профессиональная конференция, увлекательная международная выставка и Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress).

Президент Израильской алмазной биржи Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал: «Даже до объявления тендера регистрация покупателей продвигалась очень быстрыми темпами. Я уверен, что тендер на бриллианты привлечет еще большее количество покупателей из Израиля и со всего мира».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished